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Birce Akalay Kimdir?
Birce Akalay, 19 Haziran 1984 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Yer Gök Aşk dizisindeki 'Havva' rolüyle ilk ciddi rolünü oynayan Akalay, birçok dizide yer aldı. 2017 yılında Müjdat Gezen yönetmenliğindeki Yedi Kocalı Hürmüz oyunu ile tiyatroya atıldı. Bu oyun dışında 2020 yılından beri Keşanlı Ali Destanı oyununda 'Zilha' rolüne de hayat vermektedir. Akalay, son olarak Star TV'de Ocak 2020 tarihinde başlamış olan Babil dizisinde başrol karakteri 'İlay' karakterini canlandırmıştır.
Magazin 11.10.2021, 11:37