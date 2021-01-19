Bir zamanların efsane modeli Stephanie Seymour’un evlat acısı: Harry Brant hayatını kaybetti

1990’lı yılların moda dünyasına damga vuran isimlerinden ABD’li model Stephanie Seymour, hayatının en büyük acısını yaşadı.

Seymour’un 24 yaşındaki oğlu Harry Brant hayatını kaybetti.

Uzun yıllar uyuşturucuyla mücadele eden ve bir dönem rehabilitasyon merkezinde de kalan Brant’ın, aşırı doz uyuşturucu nedeniyle yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Babasının sahibi olduğu Interview dergisinde yazılar yazan Brant’ın, bağımlılıkla mücadeleyi tamamlamasının ardından dergide daha üst düzey roller alması bekleniyordu.

Brant, kardeşi Peter’la beraber ünlü bir marka için üniseks makyaj malzemeleri tasarlamıştı.

52 yaşındaki Seymour’un, 73 yaşındaki milyarder iş adamı Peter Brant’la olan evliliğinden Peter Brant Jr., Harry Brant, Dylan Thomas Andrews ve Lilly Margaret Brant olmak üzere dört çocuğu bulunuyordu.