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"Bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırdım"

Armağan Çağlayan'ın programına konuk olan Defne Samyeli, "Affetmeyeceğiniz biri var mı?" sorusuna "Çocukluğumda biri vardı. Hatta bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırmıştım" cevabını vererek izleyenleri şoke etti.

Magazin 12.09.2020, 09:42
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"Bir insan nasıl iz bırakmadan öldürülür diye araştırdım"

Ünlü komedyen Cem Yılmaz ile geçen sene yaşadığı aşkla gündeme gelen Defne Samyeli, Armağan Çağlayan’ın YouTube üzerinden yayınlanan programına konuk oldu. Muhabirliğe başlama serüveninden bahseden Samyeli, “Affetmeyeceğiniz biri var mı?” sorusuna verdiği cevapla dikkat çekti.

“BİR İNSAN NASIL ÖLDÜRÜLÜR DİYE ARAŞTIRMA YAPTIM!”

Çağlayan’ın sorularına yanıt veren Defne Samyeli, “Affetmeyeceğiniz biri var mı?” sorusuna “Çocukluğumdan keşke ölse dediğim bir kişi vardı. Hatta sırf onun için hiç iz bırakmadan bir insan nasıl öldürülür diye araştırmıştım.

Onun çok kötü biri olduğunu ve bu dünyada olmaması gerektiğini düşünmüştüm. Benim kendi çapımdaki adalet anlayışımdı o zaman… Demek ki hepimizin alt kimliklerinde öyle bir katil var.

Ama bunu hangi şartların ortaya çıkarabileceği gibi gerçeklikler var. Ergendim o zamanlar… Bunu düşündüm ama elbette uygulamadım. Onun dışında bu duyguyu öyle hissettiğim başka biri yok” yanıtını verdi. Samyeli’nin bu itirafı şaşkınlık yarattı.

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