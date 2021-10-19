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Bir aşk daha bitti! Melis İşiten-Sergen Deveci çiftinden kötü haber..

Son olarak “Maraşlı” dizisiyle seyircinin karşısına çıkan oyuncu Melis İşiten bir süredir beraberlik yaşadığı Sergen Deveci çiftinin ayrıldığı öğrenildi.

Magazin 19.10.2021, 15:08 19.10.2021, 15:42
Bir aşk daha bitti! Melis İşiten-Sergen Deveci çiftinden kötü haber..
Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten Sergen Deveci ile aşk mı yaşadı?
Sergen Deveci kimdir, kaç yaşında? Melis İşiten Sergen Deveci ile aşk mı yaşadı?

Sessiz sedasız devam eden beraberlikleri gündeme geldikten sonra peş peşe krizler yaşayan Melis İşiten ile Sergen Deveci’nin geçtiğimiz haftalarda ayrıldığı öğrenildi.

İşiten ve Deveci arkadaş kalmaya karar verdi. İkilinin geçen yaz çekilen tatil pozlarıyla ilişkileri ortaya çıkmıştı.

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