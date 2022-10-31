Bilecik’te Cem Belevi konseri

Bilecik Belediyesi tarafından kültür ve sanat etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Cem Belevi konserini Bilecik’te binlerce kişi izledi. Belevi, "Bilecik’te çok güzel çok sıcak bir atmosfer var. İnsanları da çok güzel, tarihi de çok güzel. Çok keyifli bir yer. İlk defa geliyorum" dedi.

Bilecik Belediyesi tarafından düzenlenen Cem Belevi konseri Bilecik halkı tarafından ilgiyle karşılandı. Soğuk havaya aldırış etmeyen binlerce Bileciklinin katıldığı etkinlikte Cem Belevi, en sevilen şarkılarını Bilecik halkı için seslendirdi. Geceye Milletvekili Yaşar Tüzün ve birçok sivil toplum kuruluşu temsilcisi katıldı.

"Bilecik’te çok güzel çok sıcak bir atmosfer var"

Konser öncesi İHA muhabirine açıklama yapan şarkıcı Cem Belevi, "Bilecik’te çok güzel çok sıcak bir atmosfer var. İnsanları da çok güzel, tarihi de çok güzel. Çok keyifli bir yer. İlk defa geliyorum. Birazdan da sahneye çıkacağım çok heyecanlıyım o yüzden. Bu bir asırlık coşkuyu hep beraber kutlamak için geldik. Bilecik halkı da çok heyecanlı. Bende çok heyecanlıyım. Birazdan bu coşkuyu hep birlikte kutlayacağız. Şahane bir atmosfer bizi bekliyor" dedi.

"Bilecik her zaman konserde böyle coşkulu olmuş ve kalabalık bir şekilde etkinliklere katılmıştır"

Cumhuriyet Meydanını dolduran Bilecik halkına teşekkür eden Bilecik Belediye Başkan V. Melek Mızrak Subaşı, “Hepiniz hoş geldiniz. ’Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir’. Geceye ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bu ölümsüz sözleriyle başlamak istedim. Bilecik her zaman konserde böyle coşkulu olmuş ve kalabalık bir şekilde etkinliklere katılmıştır. Her zaman milli bayramlara da önem vermiştir. En son bu güzel kalabalığı Zafer Bayramı ve Bilecik’in Kurtuluşu etkinliklerinde yaşadık. Güzel ve eğlenceli bir gece olsun hepimiz için” ifadelerini kullandı.

Soğuk havaya rağmen konser ve fener alayına ilgi gösteren vatandaşlarla beraber şarkı söyleyip dans eden ve fotoğraf çektiren Başkan V. Melek Mızrak Subaşı ’ya Bilecikli vatandaşlar bu anlamlı gece ve organizasyon için teşekkürlerini iletti.