Beyaz Show ekrana dönüyor

Kanal D'de Aralık 1996'dan Mayıs 2018'e kadar aralıksız 'Beyaz Show'u sunan Beyazıt Öztürk, önceki gün şoförlü aracı ile Bebek trafiğinde objektiflere takıldı.

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre, Annesinin evine giderken objektiflere takılan 52 yaşındaki şovmen, "Durabilecek yerimiz olsa durur konuşurdum. Trafikte yakaladınız" diyerek gazetecilere takıldı.

'Beyaz Show'un özlendiğini dile getiren ünlü sunucu, "Biraz zamanı var. Kasım gibi inşallah" sözleriyle, yeniden ekranlarda olacağının sinyalini verdi.

Jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye' yarışması koronavirüs engeline takılan Beyaz'ın, pandemi döneminde bir hayli kilo aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Karantina dönemini herkes gibi evinde geçirdiğini anlatan Öztürk, "Ben de evde yemek, ekmek yapanlardanım. Çok güzel yaprak sarmayı öğrendim. Yeteneklerimizi keşfetme anlamında etkili bir dönem oldu" şeklinde konuşmuştu.

Ekranı özlediğini ifade eden şovmen, “Bir şeyler yapacağız ama en iyisini yapmamız lazım. Pandemiden dolayı seyircili program yapamıyoruz. Bu yüzden birçok program iptal oluyor. Hastalık bitse, her şey normale dönse, konuşmak çok daha kolay olacak” ifadelerini kullanmıştı.