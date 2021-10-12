Beşinci kez banlanan Twitch güzeline Instagram ve Tiktok'tan büyük şok!

Twitch, Amouranth lakaplı Kaitlyn Siragosa'yı hiçbir neden belirtilmeden beşinci kez banladı. Popüler Twitch yayıncısı Amouranth, 8 Ekim'de Twitch'ten banlanmasıyla beraber beşinci kez banlandığı anlaşıldı. Amouranth'ın sadece Twitch'ten değil Instagram ve TikTok'tan da banlandığı açıklandı.

NEDEN BANLANDIĞINA DAİR AÇIKLAMA YAPILMADI

Amouranth, neden banlandığını açıkça belirtmedi, ancak çoğu kişi bunun Twitch'in hizmet şartlarını çiğnemesiyle ilgili olabileceğini varsayıyor. Bu yasağın ardından, Amouranth, Twitter hesabından açıklama yaptı. Yayıncı, Twitch tarafından bu kez neden banlandığı konusunda bilgilendirilmediğini belirtti. Ayrıca, gelecekte yayın platformuna geri dönmesine izin verip verilmeyeceğini veya temelli olarak banlanacağını bilmediğini söyledi.

"PLATFORMLARDAN ÇIKARILMAK TUHAF BİR DUYGU"

Amouranth'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımlarda da şu sözlere yer verdi: "Her yerde platformdan çıkarılmak tuhaf bir duygu. Şimdi çok fazla enerjim ve yerim yok. Sanırım tüm hafta sonu antrenman yapıp YouTube videoları çekeceğim. Yarın YouTube hesabımda olanlar hakkında konuşacağım. Finansal olarak iyiyim. Muhtemelen %3 olarak yanabilirim. Hayatımın geri kalanını parayı düşünmeden yaşayacağım. Sabun kutusu veya megafon olmadan görev odaklı herhangi bir şey yapmak zor. Adımı milkers olarak değiştirmek için çok mu geç?"

ARTIK YOUTUBE'DA DAHA FAZLA ZAMAN GEÇİRECEK

Kişisel Twitter hesabında Amouranth, Twitch ve Instagram'dan banlanmasının, bunun yerine içeriğini artık farklı platformlarda yayınlamasına izin verdiğini ifade etti. Yani, YouTube'da daha fazla zaman geçireceğini belirtmiş oldu.

Buna ek olarak mali anlamda bu son yasak turunun ona çok fazla zarar vermeyeceğini söyledi. Bu noktada, hayatının geri kalanını parayı düşünmeden devam edebileceğini açıkladı, ancak geçmişte açıkça belirttiği gibi, Twitch ve diğer platformlar aracılığıyla kazanmak istediği paranın çoğu tutkulu olduğu nedenlere gidiyor ve bu yüzden, elinden geldiğince gelir elde etmeye devam edecek.