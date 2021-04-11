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Bensu Soral aşı oldu! Sosyal medyada olay oldu!
Bensu Soral’ın (30) koronavirüs aşısı olduğu anları Instagram’dan paylaşması, kısa sürede gündem oldu.
Magazin 11.04.2021, 18:24 11.04.2021, 18:33
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Bensu Soral, koronavirüs aşısı oldu. O anları da Instagram hesabından paylaştı.
Sosyal medya kullanıcıları görüntülere sitem ederken “Nasıl bu yaşta aşı oluyor?” diye soruldu. Gelen tepkiler üzerine Bensu Soral yeni bir açıklama yaptı:
“Crohn hastasıyım. Her hafta kendime iğne yapmamı gerektiriyor. Kullandığım ilaç bağışıklığı düşürüyor. Bu ilacı kullananların aşı sıralamasında üstlerde olmasa da önceliği var”
(Gecce)