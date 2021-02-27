Ben Fero oyuncu olmak istiyor

Son dönemde rap müziğin dikkat çeken isimlerinden Ben Fero, Tivibu Spor’daki Atan Alır programında Şükran Albayrak’ın konuğu oldu. Ünlü rapçi, müzik kariyeri, aile hayatı, basketbola olan ilgisi gibi farklı konularda Albayrak’ın sorularını yanıtlarken, basketboldaki hünerlerini de sergiledi.

“Her zaman yaptığım işin arkasındayım”

Pandemi döneminde yeni kararlar aldığını belirten Ben Fero, “Bu dönemde hip-hop yapmak ayrı zor. Ben yaptığım işin her zaman arkasındayım. Kendi gözlerimle bunun etkilerini gördüm. Pandemi dönemi benim tarzıma uygun bir dönem değil. Zihinsel mesai de yaptım, kararlar aldım. Denemek istediğim birkaç farklı iş var. Mesela oyunculuk… ‘Bir fırsatım var ve deneyip kendimi görsem ne fark eder’ diyorum” şeklinde konuştu.

“Chicago’yu izleyerek basketbolu sevdim”

Basketbola olan ilgisinin çocukken başladığını söyleyen Ben Fero, “Çocukken Chicago Bulls’u izleyerek basketbolu sevdim. Türkiye’de boyu iki metre üstü olan çok fazla insan olmadığı için Amerikalı basketbolcular beni etkiledi. İlgilenince de daha çok araştırmaya, okumaya, izlemeye başladım. O günden beri de bırakamadım. Basketbolu amatörce oynayıp, benim kadar bilgi sahibi olan çok az insan vardır. Şansıma, yanımda hep altyapıda oynamış arkadaşlarım vardı. Onlarla oynayabilmek bana yetiyordu. Tabii ki belli bir fiziksel farklılık da var. Görüntü olarak oyun kurucu gibi duruyorum ama oyun biçimi olarak bir şutör gardım. Top getirmeyi sevmem ve inanılmaz bir saha görüşüm yok. Şutu çok seviyorum. Bana en uygun pozisyon o” dedi.