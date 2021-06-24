Bella Hadid önerince trend oldu: Koreli idollerin sırrı Jamsu (suya batırma) tekniğiyle makyaj nasıl yapılır?

Attığı her adımla gündem olan model Bella Hadid, bu kez yıllar önce tavsiyede bulunduğu bir Güney Koreli güzellik hilesi Jamsu ile adından söz ettirdi.

Jamsu, ilk olarak 2017 yılında Hadid'in bir markanın kampanyası için Dubai'deyken güzellik uzmanı Huda Kattan'a bu tekniği önermesiyle öne çıktı. Kattan daha sonra kendi YouTube kanalında bu yöntemi deneyip olumlu bir yorumda bulundu.

Independent Türkçe'nin haberine göre; güzellik uzmanı Jamsu sonrası genel olarak yüzdeki kusurların kapandığını ve süper mat bir görünüm elde edildiğini açıkladı. Huda Kattan, Jamsu'nun cilde her gün yapılmasının doğru olup olmadığını bilmediğini ancak makyajın tüm gün kalmasını isteyenlerin kesinlikle buna bir şans vermesi gerektiğini savundu.

İddiaya göre; Bella Hadid'in öneride bulunduğu bu tekniğin en önemli özelliği gün boyunca cildi mat tutması.

JAMSU NEDİR?

Dalma ya da suya batırma diye çevrilen Jamsu baz ürünlerini uygulamayı, pudra sürmeyi ve ardından yüzü soğuk suya daldırarak 30 saniye bekletmeyi içeriyor.

Daha sonra yumuşak bir mendil alıp yüzünüzü nazikçe kuruluyorsunuz. Göz, kaş ve ruj makyajınınsa daha sonra uygulanması gerekiyor.