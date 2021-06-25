Bebeğini kaybeden Şeyma Subaşı sahalara geri döndü

Mısırlı sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile evlenmesi beklenirken sürpriz bir kararla düğünü ertelediklerini duyuran ve bebeğini düşüren Şeyma Subaşı, İspanya'nın gözde tatil beldesi Ibiza'daki tatilini sürdürüyor. Arkadaşlarıyla plajda objektiflere takılan Subaşı'nın yanında Mohammed Alsaloussi yoktu.

Subaşı, yürürken sık sık cep telefonuyla ilgilendi. Bikinisinin üzerine bir tunik giyen Subaşı, güneşten korunmak için de bir şapka tercih etti.

İki gün önce hamile olduğunu duyuran Subaşı'dan üzücü haber gelmişti. Bebeğini kaybettiğini açıklayan Subaşı, "Daha önce yüksek stres nedeniyle düğünün ertelendiğini yazmıştım. Ne yazık ki bu stresin bebeğimi kaybetmeme neden olduğunu bildirmek zorundayım. Çok üzgünüm. Tüm desteğiniz için teşekkür ederim." demişti.

Subaşı, hamilelik iddiaları sonrasında, "Dedikodular doğru, hamileyim. Bu yüzden evlenmek için acele ettik. Sonradan da gerek olmadığına karar verdik. Şimdilik düğünü erteleyip hamileliğin tadını çıkarmak istiyoruz. Tüm dilekleriniz ve desteğiniz için teşekkür ederim. Bundan sonra olacaklar için heyecanlıyım." ifadelerini kullanmıştı.

Subaşı'nın kısa bir süre sonra paylaşımını sosyal medya hesabından silmesi dikkatlerden kaçmamıştı.