Aynur Aydın'dan Tamer Karadağlı'ya: "İnşallah ödülümü ondan almam"

Uluslararası Kristal Elmas Ödülleri, önceki akşam Ataşehir'deki bir otelde gerçekleşen tören ile sahiplerini buldu.

Gecede 'En İyi Kadın Pop Sanatçısı' ödülüne layık görülen Aynur Aydın, Altın Portakal'da Nihal Yalçın'a ödül verdiği sıradaki tavırları ve sonrasındaki açıklamaları nedeniyle eleştirilen Tamer Karadağlı'ya gönderme yaptı.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Aydın, "İnşallah ödülü bugün Tamer Karadağlı'dan almam. Ben ödülü aldıktan sonra konuşurum. Oraya kadar her şey güzel, tamam ama daha sonradan çok çirkinleşildi. Siyasi yerlerden vurulmaya çalışılması çok tehlikeli" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Nihal Yalçın'ın Antalya Altın Kelebek Ödül Töreni'nde 'En İyi Kadın Oyuncu' ödülünü aldığı sırada Tamer Karadağlı'nın mimikleri dikkatleri çekmişti. Tamer Karadağlı, Yalçın'ın konuşması sırasında sık sık saatine baktı, garip garip yüz ifadeleri yapmış; konuşmasının ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği kısmında aniden ödülü uzatmıştı.

Seyircilerin alkışladığı anlarda Yalçın, "Kim verdi ödülü?" diye sormuş; daha sonrasında ise Karadağlı'ya dönerek "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" ifadelerini kullanmıştı. Tamer Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını vermişti. Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından da paylaşım yapan Nihal Yalçın, "Lütfen Tamer' in önüme geçmesine izin vermeyin! Bu gece benim gecem!" demişti.

KARADAĞLI'DAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Yaşanan olayın ardından sosyal medyada gündem olan Tamer Karadağlı, TV8 ekranında yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ben Nihal Yalçın'ı sadece oyuncu kimliğiyle değerlendiriyorum. Benim sevdiğim bir oyuncu. 'Kadınların konuşması bastırılıyor' denildiğinde olayın içeriğine bakmaya başladım. Yalçın'ın paylaşımlarına bakmaya başladım. 'Selahattin Demirtaş'a özgürlük' falan demiş. Demirtaş 'Öcalan'ın heykelini dikeceğiz' dedi hanımefendi bunu mu savunuyor? Pelvin Buldan falan da ona sahip çıkıyor. Türk ordusuna silah doğrultan, ateş eden, polisini, öğretmenini öldüren terörist örgütün tümüyle karşısındayım. Ben PKK'nın terör örgütü olduğuna inanan bir insanım. Şimdi gidip onlara sormak lazım. Siz PKK'nın terör örgütü olduğuna inanıyor musunuz? Abdullah Öcalan'ın bebek katili, terörist başı olduğunu söyleyebiliyor musunuz? Lanetliyor musunuz?' diye."