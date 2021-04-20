Aygün Aydın kimdir? Aslen nereli ve kaç yaşında? Bu Tarz Benim yarışmacısı oyuncu hangi dizilerde oynadı?

Aygün Adın kimdir, nereli ve kaç yaşında? Merak konusu oldu. Bu Tarz Benim yarışmacısı olarak tanınan Aygün sosyal medya paylaşımları ses getiriyor. İşte Aygün Aydın'la ilgili merak edilenler...

AYGÜN AYDIN KİMDİR?

Aygün Aydın 1995 İstanbul doğumludur. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümü okumaktadır. Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynamıştır.

Oyunculuk ve müzik eğitimi almıştır. Son olarak Bay Yanlış dizisinde Şebnem karakterine hayat vermiştir.

AYGÜN AYDIN KARİYERİ

2. sezon Show TV Bu Tarz Benim yarışmacısı Aygün Aydın, İstanbul'da Haluk Ündeğer Anadolu Lisesi'den mezun oldu. Beykent Üniversitesi Tv Haberciliği ve Programcılığı bölümünde okudu. 2017 yılında İstanbul Üniversitesinde İşletme bölümünde okumaya başladı ancak 2019 yılında okulu terk etti.



1.65 cm. boyunda ve 5o kilo olan Aygün Aydın, 36 beden olup 38 numara ayakkabı giymekte ve göz rengi eladır. Neşe Erberk Ajansına bağlı olarak modellik yapmaktadır.

Oyunculuk ve müzik eğitimi de almış olan Aygün Aydın, 2014 yılında şarkıcı Ravi İncigöz ve Mustafa Ceceli’nin “Şeker” klibinde oynadı.

2015 yılında; sunuculuğunu Ebru Akel’in yaptığı ve Jüri koltuğunda renkli kişiliğiyle ünlü modacı Cemil İpekçi, tasarımcı Umut Eker ile stil danışmanı Sibel Arna ve model Chloe Loughnan’ın oturduğu Show TV 2. sezon “Bu Tarz Benim” yarışmasına yarışmacı olarak katıldı. Diğer yarışmacılar; Nil Anka, Buse Akbaşak, Çağla Yıldırım, Duygu Harman, Ecem Akkaya, İdil Naz Kaluç, İrem Özcan (Sonja), Lidya Brylova, Müge Ökmen, Nazlı Tepetaş, Öykü Ekinci, Özde Özkan, Serpil Cansız, Serpil Gök olmuştur.

2021 yılında en son Kırmızı Oda dizisinde Nazlı ve Recai hikayesinde ikilinin arkadaşlarından biri olarak yer aldı.

Filmleri ve Dizileri :

2021 - Kırmızı Oda (Tv Dizisi)

2020 - Bay Yanlış (Şebnem)(Tv Dizisi)

2020 - Menajerimi Ara (Özlem)(Tv Dizisi)

2019 - Benim Tatlı Yalanım (Tv Dizisi)

2018 - Trilece (Sinema Filmi)

2018 - Yasak Elma (Tv Dizisi)

2018 - Elimi bırakma (Tv Dizisi)

2018 - Ufak Tefek Cinayetler (Tv Dizisi)

2018 - Kayhan (Sinema Filmi)

2018 - Yuvamdaki Düşman(Tv Dizisi)

2017 - Bizim Hikaye (Tv Dizisi)

2017 - Hayat Sırları (Tv Dizisi)

2017 - Baba Candir (Tv Dizisi)

2016 - Muhteşem Yüzyıl: Kösem (Tv Dizisi)

2016 - Yüksek Sosyete (Tv Dizisi)

2016 - Aşk Laftan Anlamaz (Tv Dizisi)

2016 - İlişki Durumu: Karışık (Tv Dizisi)

2016 - Kaçın Kurası (Tv Dizisi)

2015 - İnadına Aşk (Tv Dizisi)



Kaynak:Biyografi.info