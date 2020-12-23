Atv’de yayınlanacak olan Akıncı dizisi 1 Ocak 2021 de seyirciyle buluşacak

Şükrü Özyıldız, Büşra Develi, Yıldıray Şahinler, Tolga Tekin, Erkan Bektaş, Sermet Yeşil, Didem İnselel, Serhan Onat, Atakan Hoşgören, Ayça Erturan, Müge Boz, Berrin Arısoy, Berrak Kuş, Yılmaz Bayraktar, Ercü Turan, Deren Talu gibi isimlerin oynadığı Akıncı; şehrini ve insanlarını canı pahasına koruyan bir kahramanın hikayesini ekrana taşıyacak.

Bugüne kadar yayınlanan tanıtımlarıyla büyük ilgi gören ve 1 Ocak 2021’de atv ekranlarında yayınlanmaya başlayacak olan Akıncı dizisinin proje tasarımını Hakan Kandal, yönetmenliğini Veli Çelik ve yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp/NTC Medya üstleniyor.