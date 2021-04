Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Hande Erçel ile adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Kerem Bürsin, önceki gün İstinye'de bulunan bir spor salonundan çıkarken görüntülendi.

Haklarında çıkan dedikodulara her zaman olduğu gibi yanıt vermemeyi tercih eden ancak günlük hayatta da her an yan yana olan çift, bu kez "aşk" söylentilerine açık kapı bıraktı.

"BİR GELİŞME OLURSA HABERDAR OLACAKSINIZ"

Gazetecilerin, "Spora bile beraber geliyorsunuz. Aşk söylentilerine ne diyeceksiniz?" sorusu üzerine Bürsin, "Bu konuyla alakalı bir gelişme olursa haberdar olacaksınız" şeklinde yanıt verdi.

Muhabirlerin, "Aşk haberlerini yalanlamıyorsunuz" sözlerinin üzerine Kerem Bürsin'in "Çok konuşmaya gerek yok bence" demesi, "Aşk haberlerini doğruladı" şeklinde yorumlandı.

Ünlü oyuncunun salondan ayrılmasının ardından çıkış yapan Hande Erçel de konuyla ilgili, "Aşk olduğunda haberiniz olacak arkadaşlar" demekle yetindi.

"ZOR BİR SÜREÇTEN GEÇİYORUZ"

Kafelerde maskesiz oturanlara, "Kusura bakmayın ama siz salaksınız" demesinin ardından eleştiri yağmuruna tutulan, sonra da bu çıkışından dolayı özür dileyen Kerem Bürsin, konu hakkında konuştu.

Oyuncu, "Açıklamamı yaptım, özürümü diledim. O kelimeyi kullanmam yanlıştı. Zor bir süreçten geçiyoruz maalesef. Birçok ülke gibi ülkemiz bu konuda başarılı olamadı. 'Salak' kelimesi yanlış bir kelime, bunu kabul ediyorum ama sorumluluk almak zorundayız insan olarak. Bireyler olarak kendi kurallarımızı verip, korunmalıyız bu virüsten" açıklamasını yaptı.