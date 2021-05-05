Arka Sokaklar'ın oyuncusundan üzen haber!

Son olarak Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde 'Volkan komiser' karakterine hayat veren Boğaç Aksoy, kişisel Instagram hesabında lenfoma kanserine yakalandığını duyurdu.

Aksoy, "Sevgili dostlarım, ne yazık ki uzun zamandır sizinle değilim. Üzülerek söylüyorum ki, lenfoma kanserine yakalandım. Uzun bir süre daha olmayacağım.

Ben en yakın zamanda ayağa kalkmak için elimden geleni yapacağım. Siz de dualarınızı eksik etmeyin. Mesajlarınıza, telefonlarınıza dönmezsem de affedin" ifadesini kullandı.