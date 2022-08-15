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Arka Sokaklar'ın Hüsnü Çoban'ından yürek burkan paylaşım! ‘İnsan babası ölünce büyürmüş’
Oyuncu Özgür Ozan'ın babası hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medya hesabından duyuran Özür Ozan, "İnsan, babası ölünce büyürmüş!" ifadelerini kullandı.
Magazin 15.08.2022, 10:27
56 yaşındaki Ozan, Instagram hesabından yaptığı paylaşımla geçtiğimiz hafta babasını kaybettiğini duyurdu.
"BUGÜN 1 HAFTA OLDU"
Babasının fotoğrafını yayınlayan Özgür Ozan, duygularını "İnsan, babası ölünce büyürmüş! Bugün bir hafta..." sözleriyle ifade etti.
Acı haber sonrası Ozan'ın takipçileri, ünlü oyuncuya başsağlığı mesajlarında bulundu.