Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'daki rolüyle sıkça adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, büyük bir gafa imza attı.

23 NİSAN'LA 19 MAYIS'I KARIŞTIRDI

9,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan İynemli, bayramları karıştırınca "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazılı bir paylaşım yaptı. Hatasını fark eden oyuncu paylaşımı hemen sildi. Yeniden paylaşım yapan oyuncu bu sefer hatasız şekilde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazdı.

Oyuncunun paylaşımları ise şu şekilde: