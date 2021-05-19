banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Dolar ve Euro yükselişe geçti!
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Türk Yahudi Toplumu'ndan ABD Dışişleri Bakanlığı'na tepki
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Hadi Özışık hakkındaki iddialara böyle yanıt vermişti
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!
Bitcoin yatırımcıları ne yapacağını şaşırmış durumda!

Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı

Çukur dizisinde Yamaç karakterine hayat veren başarılı oyuncu Aras Bulut İynemli, bayramları karıştırınca "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" diyerek paylaşım yaptı. Yaptığı yanlışı fark eden oyuncu, paylaşımı hemen silip düzenleyerek yeniden paylaştı.

Magazin 19.05.2021, 14:45
Aras Bulut İynemli'den büyük bayram gafı! 23 Nisan ile 19 Mayıs'ı birbirine karıştırdı

Show TV ekranlarının fenomen dizisi Çukur'daki rolüyle sıkça adından söz ettiren Aras Bulut İynemli, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda, büyük bir gafa imza attı.

23 NİSAN'LA 19 MAYIS'I KARIŞTIRDI

9,5 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabının hikaye kısmından paylaşım yapan İynemli, bayramları karıştırınca "19 Mayıs Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun" yazılı bir paylaşım yaptı. Hatasını fark eden oyuncu paylaşımı hemen sildi. Yeniden paylaşım yapan oyuncu bu sefer hatasız şekilde "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun" yazdı.

Oyuncunun paylaşımları ise şu şekilde:

Yorumlar (0)
26°
açık