Antalya’da Cindy Rüzgarı esecek

Ünlü top modellerin çıktığı defileleriyle bilinen Dosso Dossi Fashion Show, 20. yılında yine ünlü bir modeli ağırlayacak. Beşiktaş’ın ünlü futbolcusu Dele Alli’nin sevgilisi İspanyol Model Cindy Kimberly, Antalya’da düzenlenecek etkinlikte podyuma baş manken olarak çıkacak.

Adriana Lima, Miranda Kerr, Kendall Jenner, Irina Shayk ve Paris Hilton gibi dünyaca ünlü isimleri defilelerinde yürüten Dosso Dossi Fashion Show, 20. yılında yine ünlü bir ismi ağırlayacak. 1998 Hollanda doğumlu İspanyol asıllı model Cindy Kimberly, Antalya’da Nest Convention Center’da 16 Aralık’ta düzenlenecek defilede baş manken olarak podyuma çıkacak. Son dönemde moda ve spor dergilerinin kapaklarında sıkça yer alan Cindy Kimberly, dünyaca ünlü moda şovlarının da aranan modelleri arasına girdi. Sosyal medya hesaplarında 7 milyon takipçisi bulunan ünlü model, ülkemizde de Beşiktaş’ın dünyaca ünlü futbolcusu Dele Alli’nin sevgilisi olarak tanınıyor.

20’nci yıla özel müzik şöleni

Pandemi döneminde ara verilen fiziki defilelere yeniden başlayacak olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Dosso Dossi Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eraslan, 20. yıla özel pek çok sürpriz hazırladıklarını da söyledi. Ünlü İspanyol model Cindy Kimberly’e defilede 60 Türk mankenin de eşlik edeceğini belirten Hikmet Eraslan, “14-19 Aralık tarihleri arasında Antalya’da düzenleyeceğimiz Dosso Dossi Fashion Show, yine unutulmaz bir etkinliğe imza atacak. Ünlü Türk markaları 30 ülkeden gelecek hazır giyim alıcılarıyla buluşacak. Etkinliğimiz bünyesinde Anfaş Expo Center’da 20. yıla özel görkemli bir müzik şöleni hazırlıyoruz. Mr. Dosso Dossi Live Performans, Sergey Lazarev, Burak Bulut ve Kurtuluş Kuş unutulmaz bir müzik ziyafeti sunacak” dedi.