Annesi Defne Samyeli'den güç alan Derin Talu, sahil kenarında yırtmaçlı elbisesiyle poz verdi

Ünlü sunucu ve oyuncu Defne Samyeli, kendi güzelliğinin yanı sıra kızlarıyla da sık sık gündeme geliyor. Kızlarından Derin Talu'nun sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlar çok konuşulan Samyeli, gelen bir soru üzerine kızına destek vermişti. Annesinden güç alan Derin Talu da yeni pozunu paylaştı.

DERİN BACAK DEKOLTESİYLE POZ VERDİ

Samyeli'nin geçtiğimiz ay 18 yaşında giren küçük kızı Derin Talu'nun sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraf olay oldu. Talu'nun annesinin açıklamaları gündemdeyken sahilden yaptığı derin bacak dekolteli pozu dikkat çekti. Derin Talu'nun bu cesur pozu takipçilerinden saniyesinde beğeni topladı.

ANNESİ DESTEK VERMİŞTİ

Derin Talu'nun geçtiğimiz günlerde ayna karşısında verdiği cesur pozları değerlendiren Samyeli, "Yaşıtlarının yaptığı her hangi bir şeyi benden miras aldığı bir ün dolayısıyla yapmamasını istemem. Herkesin kendi hayatı. Bu ünün getirdiği avantajlar gibi dezavantajları da yaşıyorlar. Ben koydukları fotoğraflarda kendilerini nasıl gösterdiklerine karışmam çünkü bizim işimiz zaten eğlence dünyası ve şov alanı. Yaşıtları da koyuyor, bütün kızlar koyuyor neredeyse. "Elalem ne der?" lafından hiç hoşlanmıyorum" demişti.