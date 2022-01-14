Amerikalı model kıyafeti Açık olduğu için Uçağa alınmadı!

ABD’den Meksika’nın Cabo San Lucas kentine gitmek için havaalanına gitti. Kız kardeşi Aurora Culpo ile seyahat eden ünlü modelin burada ‘kıyafeti çok açık’ olduğu gerekçesi ile uçağa alınmadığı iddia edildi. Aurora’nın Instagram hesabından paylaştığı fotoğraflarla ablası ile uçağa binmek üzere olduklarını fakat alınmadıklarını belirtti. Eski Güzellik Kraliçesi olan modele üzerine bir şeyler giymediği sürece uçağa alınmayacağı söylendi. Yaşananların ardından Culpo uçağa binmek için üzerine bir sweatshirt giydi. Fakat sonrasında yaptığı açıklamada kendisine söylenenin aksine 'uygunsuz' ya da 'rahatsız edici giyinmediğini' belirtti. Olivia Culpo son günlerde kıyafeti nedeniyle uçağa alınmayan ilk isim değil, kendisi gibi başka kadınlar da aynı durumu yaşamıştı.