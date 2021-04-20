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Alişan: En büyük şükür sebeplerim

Geçtiğimiz aylarda ikinci kez baba olmanın sevincini yaşayan şarkıcı Alişan, oğlu Burak ve kızı Eliz ile birlikte objektif karşısına geçti.

Magazin 20.04.2021, 11:02 20.04.2021, 11:05
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Alişan: En büyük şükür sebeplerim

Üç yıl önce dünyaevine giren Alişan-Buse Varol çifti, geçtiğimiz aylarda ikinci kez anne-baba olmuştu. 2019'un Şubat ayında oğulları Burak'ı kucaklarına alan ikili, bu kez kızlarına Eliz adını vermişti.

"HER ŞEYLERİM"

Mutluluğunu takipçileriyle paylaşmaya devam eden 44 yaşındaki Alişan, kızı Eliz ve Burak ile birlikte objektif karşısına geçti. Yeni karelerini yayınlayan şarkıcı, "En büyük şükür sebeplerim, 'iyi ki'lerim, her şeylerim..." ifadelerini kullandı.

"Üçüncü çocuğu istiyoruz." açıklamasını yapan 44 yaşındaki Alişan'ın gönderisi, çok sayıda beğeni ve çok sayıda yorum aldı.

(Ensonhaber)

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