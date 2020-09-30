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Ali Ersan Duru, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu!

Sen Anlat Karadeniz dizisinde Ferhat karakterine hayat veren Ali Ersan Duru, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu. Yapımını MF Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Altan Dönmez'in oturduğu ve senaryosunu Ayşe Üner Kutlu'nun kaleme aldığı “Sen Çal Kapımı” dizisine yeni bir isim yeni heyecan getirecek. Efe Akman karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Ali Ersan Duru, dizinin 13. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

Magazin 30.09.2020, 14:40
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Ali Ersan Duru, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu!

Son olarak Sen Anlat Karadeniz dizisinde Ferhat karakterini canlandıran Ali Ersan Duru, Sen Çal Kapımı dizisine dahil oldu. Efe Akman karakterine hayat verecek olan sevilen oyuncu Ali Ersan Duru, dizinin 13. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak. İtalya’da yaşayan başarılı bir peyzaj mimarı olan Efe Akman karizmatik, kibar, akıllı ve tam bir centilmen karakter olarak öne çıkacak.

Dizinin oyuncu kadrosunda; Kerem Bürsin ve Hande Erçel’in yanı sıra Neslihan Yeldan, Bige Önal, Evrim Doğan, Anıl İlter, Melisa Döngel, Çağrı Çıtanak, Elçin Afacan, Sitare Akbaş, Başak Gümülcinelioğlu, Alican Aytekin, Sarp Bozkurt, İlkyaz Arslan ve Ahmet Somers gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

Efe Akman karakterine hayat verecek sevilen oyuncu Ali Ersan Duru, dizinin 13. bölümünden itibaren FOX ekranlarında olacak.

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