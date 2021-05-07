Aleyna Tilki hakkındaki aşı soruşturmasında karar çıktı

Bir kişi, şarkıcı Aleyna Tilki'yi, “Anneme, kendime ve kardeşime aşı yaptırmayacağım. Çünkü güvenmiyorum. İnsanları corona virüsü değil, ilaçlar öldürüyor” şeklindeki sözleri nedeniyle CİMER’e şikayet etmişti.

Şikayet üzerine, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Bürosunca Tilki hakkında, ‘Halk arasında korku ve paniğe neden olmak’suçundan soruşturma başlatılmıştı.

TAKİPSİZLİK KARARI ALINDI

Savcılık, Aleyna Tilki’nin sözlerinin suç unsuru oluşturabilecek nitelikte olmadığı gerekçesiyle takipsizlik kararı verdi.

“AŞI ÇIKMADAN ÖNCE SÖYLEMİŞTİM”

Aleyna Tilki konuyla ilgili geçen günlerde açıklama yapmıştı.

Tilki, “Ben o konuşmayı aşı çıkmadan önce yapmıştım. Aşı çıktıktan sonra böyle bir şeyin gündeme gelmesi de garip. Sadece şunu söyleyeceğim. Sanatkar olma yolunda emin adımlarla yürüyorum. Eğer ben bir rol modelsem sadece yaptığım sanat ve bir sanatçı neye rol model olabilecekse beni ona konumlandırsınlar” demişti.