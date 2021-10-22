Alec Baldwin Rust filmi çekimlerinde yanlışlıkla görüntü yönetmeni öldürdü!

Çekimleri ABD'nin New Mexico eyaletinde süren "Rust" filminin setinde akıllara durgunluk veren bir kaza yaşandı. Filmde "Harland Rust" rolü oynayan Alec Baldwin'in elindeki kurusıkı silahtan çıkan mermiler görüntü yönetmeni Halyna Hutchins ile senarist-yönetmen Joel Souza'ya isabet etti.

1 KİŞİ ÖLDÜ, 1 KİŞİ YARALANDI

Kazada 42 yaşındaki Hutchins hayatını kaybederken, 48 yaşındaki Souza'nın hastanedeki tedavisi devam ediyor. Korkunç olay sonrası film ekibinden yapılan açıklamada durumun kaza olduğu düşüncesine ağırlık verildi. Soruşturma başlatan polis yetkilileri kapsamlı bir inceleme başlattı.

Halyna Hutchins

OLAY YERİ POLİS KORDONUNA ALINDI

Olay yerinden gelen görüntülerde film için set olarak kullanılan küçük bir kilisenin polis kordonuna alındığı görüldü.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

63 yaşındaki Baldwin'in olay sonrasında polis ofisinin önünde gözyaşlarına boğulduğu ileri sürüldü. Zor anlar yaşayan oyuncu, konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı. Baldwin'in sözcüsü ise olayın sette boş bir pervane tabancasının teklemesiyle ilgili bir kaza olduğunu söyledi.