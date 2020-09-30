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Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk mı yaşıyor ?

Beyaz TV ekranlarına gelen Söylemezsem Olmaz programında Seren Serengil’den şoke eden aşk iddiası: "Ajda Pekkan ve Hakan Altun aşk yaşıyor..."

Magazin 30.09.2020, 11:57
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Ajda Pekkan ile Hakan Altun aşk mı yaşıyor ?

Beyaz TV’nin sevilen sabah programında magazin gündeminin nabzını yerinden oynatacak bir aşk iddiası dile getirildi. Ünlü sanatçı Arto’nun sunumuyla ekrana gelen programın yorumcusu Seren Serengil, Hakan Altun ve Ajda Pekkan’ın aşk yaşadığını söyledi. Serengil, Ajda Pekkan ve Hakan Altun ilişkisinin detaylarını ilk kez paylaştı.

'YAŞ FARKI ÖNEMLİ DEĞİL'

Ajda Pekkan'ın 8 yıllık ilişkisini ihanet nedeniyle bitirmesiyle ilgili konuşan Seren Serengil Süperstar hakkında yeni bir aşk iddiasında bulundu. Şarkıcı Seren Serenegil’in sözleri sosyal medyanın gündemine oturdu. Canlı yayında açıklama yapan Seren Serengil, Ajda Pekkan ile Hakan Altun'un şimdilerde flört ettiğini söyledi.

AJDA PEKKAN KAÇ YAŞINDA?

Hakan Altun ve Ajda Pekkan’ın arasındaki yaş farkının önemli olmadığını belirten Serengil, ilişkiyi annesi ve Ajda Pekkan’ın ortak arkadaşlarından duyduğunu söyledi. Seren Serengil, 48 yaşındaki Hakan Altun ve 74 yaşındaki Ajda Pekkan’ın mutlu olduğunu ve Bodrum’da beraber tatil yaptıklarını sözlerine ekledi. Yaş farkına takılanlar için Müslüm Gürses ve Muhterem Nur beraberliğini örnek gösteren Seren Serengil, Hakan Altun ve Ajda Pekkan ilişkisinin tam gaz devam ettiğini ifade etti.

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