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Adriana Lima'nın gizemli sevgilisi

Gizemli sevgilisi ile ellerini paylaşan dünyaca ünlü model Adriana Lima, takipçilerini merakta bıraktı.

Magazin 22.04.2021, 12:15
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Adriana Lima'nın gizemli sevgilisi

Adriana Lima, 12.7 milyon takipçili Instagram hesabının hikaye bölümünden sır gibi sakladığı sevgilisiyle el el tutuştukları bir anın fotoğrafını yayınladı.

"GÖZLER GERÇEĞİ GÖRMEZ"

Sosyal medyada gündem olan karenin üzerine, ‘Küçük Prens’ten alıntı yapan 39 yaşındaki model, “İşte benim sırrım, çok basit: İnsan iyi ve doğru olanı ancak yüreğiyle görebilir. Gözler gerçeği göremez.” notunu yazdı.

Gizemli sevgilisi merak konusu olan Adriana Lima'nın, İspanyolca olarak “Seni seviyorum”sözlerini de paylaşımına eklemesi dikkat çekti.

(Ensonhaber)

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