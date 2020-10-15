Acun Ilıcalı’nın Yeni Reklam Filmi İçin Geri Sayım Başladı

Yeni nesil akıllı telefon modelleriyle Türkiye pazarında büyümeye devam eden OPPO, izlenme rekorları kıran Reno3 Serisi reklam filminden sonra kısa bir süre önce tanıtımını gerçekleştirdiği yeni Reno4 Serisi’nin reklam kampanyasına da yine Acun Ilıcalı ile devam ediyor.

‘Hayatım Benim Koleksiyonum’ çatı stratejisinin devam filmi olma özelliğini taşıyan yeni reklam kampanyası, ‘En Canlı Anlar Koleksiyonda Yaşar’ mottosuyla hazırlandı. OPPO ve Karbonat iş birliğinin 2020 yılında gerçekleştirilen ikinci büyük projesi olan reklam filmi, Kala Film’den Turgut Akaçık yönetmenliğinde çekildi. Çekimleri 2 günde tamamlanan reklam filmi 19 Ekim itibariyle TV kanallarında ve dijital platformlarda yayında olacak. Bu reklam filminde Acun Ilıcalı’nın çevresinde meydana gelen, dinamik, şaşırtıcı ve eğlenceli anlar izleyicilerle buluşacak.

Yeni OPPO Reno4 Serisi

Endüstriyel tasarımın sınırlarını zorlayan Reno4 Serisi; Reno4 Pro, Reno4 ve Reno4 Lite olmak üzere üç farklı modelle birlikte geliyor. Bilinen tüm ortak özelliklere sahip olan bu üç üründen her biri aynı zamanda kendi avantajlarını da sunuyor. Reno4 Pro, sadece 36 dakikada telefonunuzu %100 şarj etmenize olanak sağlayan 65W SuperVOOC 2.0 hızlı şarj özelliğiyle dikkatleri üzerine çekerken Reno4 Lite ise, ikisi önde yer alan altı yapay zeka özellikli kamera ile mobil fotoğrafçılıkta sınırları zorluyor.