7. Âlemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali’nde Kazananlar Belli Oldu

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün desteği Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfı’nın ortak organizasyonu ile 22-27 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen 7. Alemlere Rahmet Kısa Film Festivali’nin dün akşam (27 Kasım) Haliç Kongre Merkezi’ndeki kapanış ve ödül töreninde kazanan isimler belli oldu.

Pandemi kurallarına uygun olarak gerçekleştirilen festivalin ödül törenine T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emir Yıldırım, sponsor kuruluşlar, film ekipleri, basın mensupları ve çok sayıda davetli katılım gösterdi.

Gecede törenin açılış konuşmasını Festival Direktörü Cemil Nazlı yaptı. Sanatla, sinemayla, birbirinden önemli mesajları içeren etkinliklerle, programlarla güzel süren bir etkinliği geride bırakmanın mutluluğunu ve gururunu yaşadıklarını ifade eden Nazlı, 65 farklı ülkeden 568 eserini inanarak gönderen tüm finalistlere teşekkür etti.

“Az konuşacağız, çok iş yapacağız.”

Açılış konuşmasının ardından sahneye gelen isim Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım oldu. Yıldırım konuşmasında 7 aydır yoğun bir çalışma sürdürdüklerini dile getirerek; "İnşallah yeniden asli kodlarımıza gideceğiz, az konuşacağız, çok iş yapacağız. Çok güzel değerler ortaya koyacağız. Sırtımızı yasladığımız bu medeniyet ve bu medeniyetimizin muallimi olan, alemlere rahmet o kutlu Elçi'nin cihana bıraktığı mesajları, mahrum yüreklere duyurmak adına elimizden gelen gayreti ve çabayı ortaya koyacağız." dedi.

“Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak hikayenizin içinde olduğumuzdan berhudarız”

T.C. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da konuşmasındasinemanın eğlence aracından öte bir öğrenme aracı olduğunun altını çizerek; "Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz 63 yıl dünyayı şereflendirmiştir. İnsanlıkla fiziken birlikteliği çok kısa sürmüş. Hayatı tarif ederken dün, bugün ve yarın, üç günle tarif ederiz. Bütün günlerimiz bu üç güne sığar. Efendimiz kısa dünya hayatında, sonu olmayan bir dünyanın temellerini atmış. Biz ümmetine kısacık üç günümüze alemleri sığdırabilmeyi öğretmiş. Bu dünyada şüphesiz her şey kısa. Hem Efendimizden ilham alan hem de saniyeye sonsuzluk sığdırma gayretinde olan bütün katılımcıları tebrik ediyorum. Kültür ve Turizm Bakanlığı olarak sadece yanınızda değil, hikayenizin içinde olduğumuzdan berhudarız, siz de berhudar olun. Yarışmaya katılan her arkadaşımızı ve yarışmayı organize eden arkadaşlarımızı tebrik ediyorum.”dedi.

Ayşe Şasa Adına Vefa Ödülü Verildi

Bu yıl festivalde "Vefa Ödülü", senarist Ayşe Şasa adına Festival Danışma Kurulu Başkanı Atalay Taşdiken tarafından festivale aralıksız 7 yıldır filmleriyle katılan Bilal Çimrin'e takdim edildi.

"En İyi Ulusal Kurmaca Ödülü” Muhammed Furkan Daşbilek’in "Bir Nehir Kıyısında" filminin oldu

Festivalin yedinci yılında 65 farklı ülkeden 568 eser yarışmaya başvuru yaptı. Yarışma kapsamında toplamda 300 bin lira ödül dağıtıldı.

Bu yıl başkanlığını yapımcı, yönetmen, senarist Murat Pay’ın üstlendiği yapımcı, yönetmen İsmail Fidan, kurgu yönetmeni Naim Kanat, oyuncu Fatma Büşra Ayaydın ve senarist Uğur Uzunok’tan oluşan jüri üyelerinin değerlendirdiği "Ulusal Kategori"de "En İyi Ulusal Belgesel" ödülünü "Tülütabaklar Ölümsüz Kahramanlar" adlı yapımıyla Yasin Öztürk, "En İyi Ulusal Kurmaca" ödülünü ise "Bir Nehir Kıyısında" filmiyle Muhammed Furkan Daşbilek aldı. Jüri Başkanı Murat Pay, "En İyi Ulusal Kurmaca" ödülünü "Bir Nehir Kıyısında"ya “Savaş gibi önemli bir temayı cesur ve başarılı görsel çözümlemeler ile anlatması, ayrıca güçlü film duygusu peşinde koşması” sebebiyle verdiklerini ifade etti.

"Uluslararası En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü” Rusya’dan "Flowers for You" adlı filmin oldu.

Başkanlığını İspanyol yönetmen Oliver Laxe’in üstlendiği ve yapımcı Aneta Matovska, Mustafa Bora Durmuşoğlu, yönetmen Kaz Rahman ile oyuncu, yönetmen Reshad Strik’ten oluşan jüri, “Uluslararası Kategori”de Natalia Darvina'ın "Good Wolf" filmini "Uluslararası En İyi Kısa Animasyon”, Aikol Nurlanbek Uulu’nun "Meerman" adlı filmini "En İyi Kısa Belgesel" ve Ignat Bagirov'un "Flowers for You" adlı filmi "Uluslararası En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü"ne layık gördü.

Rusya'dan yarışmaya katılan Ignat Bagirov'un "Flowers for You" adlı filmine "Uluslararası En İyi Kurmaca Kısa Film Ödülü"nü Uluslararası Jüri Başkanı Oliver Laxe takdim etti. Laxe ödülü, insanın iç sevgisi ve kendine olan saygısını anlatan çok güzel bir film olduğu" gerekçesiyle verdiklerini açıkladı.

Bu yıl “Jüri Özel Ödülü”nün sahibi ise festivale Mısır’dan katılan Mohmed Fathi’in “Rayhan’ın Güvenli Cenneti” isimli film oldu.

“Son Taslak” Endüstri Bölümü Ödülleri Sahiplerini Buldu

Festival kapsamında bu yıl ilk kez düzenlenen “Son Taslak” endüstri bölümünde “Proje Geliştirme Ödülleri", "Karayazı" ile Ahmet Duvar'a, "The Work" projesi ile Davron Tadjiev'e ve "Bir Dolap Tozlu Uzay Elbisesi" ile Ahmet Furkan Arslan'a takdim edildi. “Kısa Film Yapım Destek Ödülleri” ise "Kara Tavuk" adlı projesiyle Zeynep İncetekin, "654 Gram" ile Ömer Dişbudak ve "Geyik" ile Mehmet Selim Gök’ün oldu.