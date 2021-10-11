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58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar'da da böyle olur

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, önceki akşam Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ödül töreniyle sona erdi.

Magazin 11.10.2021, 11:17
58. Antalya Altın Portakal Film Festivali'ne Nihal Yalçın ve Tamer Karadağlı arasındaki ödül gerginliği damga vurdu: Oscar'da da böyle olur

58. Antalya Altın Portakal Film Festivali, önceki akşam Antalya Kapalı Spor Salonu'nda yapılan ödül töreniyle sona erdi. "Zuhal" filmindeki rolüyle 'En İyi Kadın Oyuncu' seçilen Nihal Yalçın'a ödülünü Tamer Karadağlı takdim etti. Ancak Yalçın'ın konuşması sırasında Karadağlı'nın sergilediği tavırlar, geceye damgasını vurdu. Nihal Yalçın konuşurken sık sık saatine bakan Tamer Karadağlı, ünlü oyuncunun ekip arkadaşlarına teşekkür ettiği sırada ödülü uzattı. Şaşkınlığını gizleyemeyen Yalçın, önce "Kim verdi ödülü?", ardından "Sus mu dediniz? Artık sus mu diyorsunuz?" diye sordu. Karadağlı ise meslektaşına "Ödülünüzle birlikte konuşun diye" yanıtını verdi.

ONORE ETMEK AMACIYLA YAPTIM

Hürriyet'e konuşan Tamer Karadağlı konuyla ilgili şunları söyledi: "Ödül verirken zaten söyledim, tamamen onore etmek amacıyla yaptım. Teşekkür kısmına geçince ödülle konuşsun istedim. Oscar'da da böyle olur. Ödül verilir, elde ödülle konuşulur."

'Vızıldayan erkek'

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan, Tamer Karadağlı'ya tepki gösterdi. Oyuncu, Twitter hesabında şöyle yazdı: "Her başarılı kadının ensesinde vızıldıyan bir erkek vardır."

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