2021’in makyaj trendleri belli oldu

RENKLİ VE İDDİALI EYELINER YENİ YILIN MODASI OLACAK



Maskeli yüze doğru makyaj nasıl yapılır? İddialı göz makyajında hangi yenilikler olacak? Yeni yılın ten makyajında doğallık nasıl yakalanır? Sağlıklı bir görüntü için doğru allık nasıl seçilir? Çarpıcı göz makyajına eşlik edecek dudak makyajının sırrı nedir? Bu ve daha birçok soruyu yanıtlayan Giz Kozmetik Makyaj Artistleri, kadınların merakla beklediği 2021’in makyaj trendlerini açıkladı. Bu yılın ilham veren trendi renkli ve iddialı eyelinerlar…

Giz Kozmetik Makyaj Artistleri, güzel bir makyajın temelinde sağlıklı bir cildin yattığının altını çizerek cilt hijyenine dikkat çekti ve uyardı: “Asla makyajlı ten ile uyumayın. Makyajınızı teninize uygun bir makyaj temizleme ürünü ile temizleyin. Çünkü güzel makyaj için temiz ve sağlıklı bir cilde ihtiyacınız var.”

DOĞALLIK YİNE ÖN PLANDA

2021’de her dönem olduğu gibi doğallığın ön planda olduğunu söyleyen Giz Kozmetik Makyaj Artistleri, doğallığınızı ön plana çıkarabileceğiniz makyaj tüyolarını paylaştı: “Maske kullanımından dolayı kalın tabakalı ve yoğun kapatıcılık özelliğine sahip fondötenler yerine BB kremler ve hafif kapatıcılık sağlayan ürünler seçebilirsiniz. Makyaj bazını sürdükten sonra kullanacağınız hafif kapatıcılığı olan ürünler ile makyajınızın bütünlüğünü bozmaz ve doğal görünümü korumuş olursunuz.”

GÖZLERDE CESUR RENKLER VE DUMANLI EYELINER

Her daim vazgeçilmez olan dumanlı eyelinerın 2021’de de trend olduğunu belirten Giz Kozmetik Makyaj Artistleri, yeni yılda renkli grafik eyelinerların göz makyajında öne çıkan trendlerden olduğunu dile getirdi ve şöyle devam etti: “Klasik eyeliner görünümlerinin yanı sıra dumanlı ve rengarenk grafik desenli gözleri, bu sene sıkça göreceğiz. Göz pınarlarına kadar uzayan eyelinerlar, yeni yılda tek renk yerine iddiasını ortaya koyan neon tonlardan seçilecek. Grafik şekilli sanatsal ve renkli gözler çokça karşımıza çıkacak.”

TABİKİ BELİRGİN VE BÜYÜK GÖZLER

“Her yıl olduğu gibi belirgin ve büyük gözler 2021’de de vazgeçilmez olacak. Büyük ve belirgin göz makyajında far ve eyelinerın yanındaki en büyük yardımcınız hacimli kirpiklere sahip olmanızı sağlayacak maskalar olacak.”

PEMBE YANAKLAR…

“Ciltte sağlığın rengi olan pembe, 2021’de tozpembe haliyle yanaklarda sıkça kullanılacak. Yoğun ve ışıltılı yanaklar yerine tozpembe allıklar kullanarak daha hafif ama duru bir görünüm kazanabilirsiniz. Bu sayede yılın modası olan belirgin ve büyük gözlerinizi ortaya çıkartabilirsiniz.”

IŞILTILI VE SAĞLIKLI DUDAKLAR

“Maskeler dudakları gizlese de bakımlı ve parlak dudaklar 2021’de de trend olmaya devam edecek. Belirgin göz makyajınızı tamlayacak olan cilt tonunuza uygun renklerde tercih edeceğiniz ıslak pigmentler, trendi yakalamanızda en büyük yardımcınız olacak.”

YENİ YILIK İLK GÜNLERİNDE TRENDİ YAKALAYIN

Koronavirüs salgını sebebiyle bu sene restoran ve eğlence yerleri kapalı olacak. Giz kozmetik makyaj artistleri, evde geçirilecek bu yılbaşında kadınlara kendini özel hissettirecek makyaj önerilerini de paylaştı: “2021’in de makyaj trendleri arasında olan parlak ve göz alıcı görünüme sahip olabilmek için bu yılbaşında renkli allıklar ve sağlıklı görünmenizi sağlayacak ürünleri seçebilirsiniz. Yanaklarda yaratılan bu parıltı ile yılbaşı ruhunu, yüzünüzde yansıtabilirsiniz. Gözlerde de çarpıcı etki yaratmak için mat farlar yerine metalik renkler tercih etmelisiniz. İddialı göz makyajına eşlik edecek dudak ürünlerinde ise bir klasik olan kırmızı ruj yerine parlak lipglosslar tercih edebilirsiniz. Bu sene evlerde olmamız geceyi sönük geçireceğimiz anlamına gelmiyor. hiçbir kadın bu özel gecede ışıltısını kaybetmemeli…”



2021 MODASI ÜRÜN ÖNERİLERİ

Isabelle Dupont Prime’n Perfect Smoothing Make Up Base Oil Free

Isabelle Dupont Wise Metals Metallic Eyeliner

Isabelle Dupont Doll Lashes All In One Maskara

Isabelle Dupont Mineral Blush

Isabelle Dupont Dramatic Shine

YILBAŞI MAKYAJI ÜRÜN ÖNERİLERİ