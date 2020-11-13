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2020'nin Miss Model'i Ceyda Toyran seçildi

2020'nin Miss Model Türkiye birincisi dün akşam seçildi. Miss Model birincisi 16 yaşındaki Ceyda Toyran seçildi. 2004 ABD Chicago doğumlu olan Toyran, 1,83 boyunda.

Magazin 13.11.2020, 14:01
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2020'nin Miss Model'i Ceyda Toyran seçildi

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 1400 aday arasından seçilerek finalde yarışmaya hak kazanan 14 erkek ve 14 bayan model, kral ve kraliçe olmak için ter döktü.

Miss Model birincisi 16 yaşındaki 2004 ABD doğumlu Ceyda Toyran seçildi

Chicago doğumlu Toyran'ın boyu ise  1,83. Kaynak: 2020'nin Miss Model'i Ceyda Toyran seçildi! 

#miss model 2020 #ceyda toyran
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