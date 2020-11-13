Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre, yarışmaya Türkiye'nin dört bir yanından başvuran 1400 aday arasından seçilerek finalde yarışmaya hak kazanan 14 erkek ve 14 bayan model, kral ve kraliçe olmak için ter döktü.

Miss Model birincisi 16 yaşındaki 2004 ABD doğumlu Ceyda Toyran seçildi

Chicago doğumlu Toyran'ın boyu ise 1,83. Kaynak: 2020'nin Miss Model'i Ceyda Toyran seçildi!