11 Ocak Salı Günü Televizyonların Yayın Akışı
Akşam kuşağında reyting rekorları kıran çok sayıda dizinin yeni bölümleri ekranlara gelirken bir yandan da gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkıyor. Peki, 11 Ocak Salı kanalların yayın akışında neler var?
Yeni sezonda televizyon kanallarında birbirinden eğlenceli programlar, heyecanla takip edilen diziler ve gişe rekorları kıran filmler izleyicilerin karşısına çıkmaya devam ediyor. Takip ettiği dizinin yeni bölümünü kaçırmak istemeyen televizyon izleyicileri tarafından TV yayın akışı düzenli şekilde takip ediliyor. 11 Ocak Salı günü kanalların izleyicilerle buluşturacağı yayınlar da belli oldu. Sabah kuşağında yine keyifle izlenen programlar ekrana gelirken akşam kuşağında ise sevilen yarışma programları, sürükleyici diziler ve birbirinden keyifli filmler izleyicilerle buluşuyor. Peki, akşam kanallarda hangi diziler var? İşte 11 Ocak Salı TV yayın akışı ve programlarla ilgili bütün detaylar...
TV YAYIN AKIŞI
11 OCAK SALI TV YAYIN AKIŞI TÜM KANALLAR
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç İle Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18:45 Show Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
21:45 Köyden İndim Şehre (Yerli Sinema)
23:30 Dondurucu (Yabancı Sinema)
01:00 Sahte Kabadayı (Yerli Sinema)
02:45 Aziz
ATV YAYIN AKIŞI
06:30 Bir Zamanlar Çukurova
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan
22:20 Otel Artemis (Yabancı Sinema)
00:10 Otel Artemis (Yabancı Sinema)
01:50 Zahide Yetiş İle Mutfak Bahane
04:05 Bir Zamanlar Çulurova
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
22:15 Yargı
03:00 Ip Man 4: Final (Yabancı Sinema)
03:00 Gelinim Mutfakta
05:15 Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya İle Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya İle Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli İle Fox Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:00 Umudumuz Şaban (Yerli Sinema)
00:45 Maske Kimsin Sen?
04:15 Kefaret
06:00 Kadın
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar İle Bugün
09:45 Kaderimin Oyunu
13:00 Serap Paköz İle Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Ana Haber
20:00 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)
22:00 Tehlikeli Görev (Yabancı Sinema)
00:00 Annemizi Saklarken
03:00 Sabahın Sultanı Seda Sayan
05:00 Söz
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye (Yeni Bölüm)
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
03:00 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
05:00 Yerli Dizi
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:10 Aslan Ailem
08:10 Dr. Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Gülümse Hayata
13:10 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Hazır Aile (Yabancı Sinema)
22:30 Masumlar Apartmanı
01:40 3’Te 3
02:50 Sıradan Birkaç Gün
04:00 Seksenler