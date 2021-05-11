1 milyon tır, 5 sürüşten birini “boşa” gidiyor

Ekonomik göstergeleri doğrudan etkileyen pandemi, lojistik sektörünü de vurdu. Kısıtlamalar nedeniyle yavaşlayan sanayi üretimi, tedarik zincirinde de yüksek maliyet ve verimsizliğe neden oldu. Lojistik teknolojisi platformu Asnak’ın açıkladığı verilere göre taşımacılık maliyetlerindeki artış, daha fazla “boş kasalı” sürüşe yol açınca bu durum, tüketim ürünlerinin fiyatlarına da yansıdı.

“Boş sürüşler, tüketim ve üretim fiyatlarını olumsuz etkiliyor”

Asnak Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Fırat Çivi, taşımacılık işlemi sonrası boş dönüş yapan araçlara ilişkin rakamları açıkladı. Türkiye’de kayıtlı 1 milyon kamyon ve tır olduğunu belirten Çivi, yıl içindeki lojistik operasyonlarda araçların ortalama 60 bin km yol yaptıklarını söyledi. Çivi, maliyetlerdeki artış nedeniyle taşımacıların yük bulmakta zorlandıklarını dile getirerek “Sanayide üretimin yavaşlaması, taşıma işlemi sonrası yapılan yüksüz dönüşleri artırdı. Bugün gelinen noktada araçlar yılda yaptıkları yolun yüzde 20’sini boş gitmek durumunda kaldı ve bu durum tüm ülkede tüketim ve üretim fiyatlarını olumsuz etkiledi”.

“Asnak verimsizlik ve maliyet artışına çözüm getiriyor”

Sözlerinin devamında, lojistik teknolojisi platformu Asnak’ın bu verimsizlik ve maliyet artışına çözüm sunduğunu kaydeden Çivi, “Yükü taşıtan firmaların losyonlarına göre doğru nakliyeciyi yükleten firmalar ile buluşturuyoruz. Asnak’taki ‘tersine lojistik’ opsiyonuyla, sisteme kayıtlı olan lojistik şirketleri, taşıma işleminin ardından dönüş esnasında yeni müşteri bularak daha az boş sürüş yapıyor. Böylelikle yüzde 15’e varan tasarruf elde edilerek sanayicinin daha düşük maliyetler ile taşıtma yapmasına olanak sağlıyoruz” dedi.