Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti İl Teşkilatı'nın düzenlediği istişare toplantısına katılmak üzere Isparta'ya geldi. Isparta'da bir otelde düzenlenen toplantıda Bakan Bolat, AK Parti İl Başkanı Furkan Cem Er, Isparta Milletvekili Mehmet Uğur Gökgöz, Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, MKYK üyeleri ve teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. Toplantıda konuşan Bolat, Türkiye'nin tarımda üretim anlamında dünyada onuncu Avrupa'da sırada yer aldığını belirterek, “AK Parti ve Cumhur İttifakının 22 yıllık döneminde tarımda 31 milyar dolar tarımsal gelirden, 71 milyar dolara yükseldik. Tarımsal ihracatımız 3 milyar dolardı şimdi ise 31 milyar dolar. Bu sene inşallah 33 milyar doları aşacak. Tarımsal üretim büyüyor ve endüstrileşiyor. Büyük ölçeklerde olarak bu üretimi yapan çok sayıda çiftçilerimiz var, geleneksel ölçeklerde yapan çiftçilerimiz de var. Ümidimiz hem üretimin artması, hem de çiftçilerimizin gelir önünden memnun olması ve hayatını idame ettirmesi. Bu yılda tarımsal üretimde ayçiçek hariç çok güzel verimli bir üretim sezonu geçirdik. Hükümetimiz çiftçilerimize girdi destekleriyle hibe destekleri verdi 100 milyar Türk Lirası üzerinde çiftçilerimize devlet bütçesinden destekler ödendi ve bu üretimin bolluğu da aynı şekilde tüketiciler açısından da çarşıda, pazarda, markette gıda ürünlerinde fiyat artışlarında engellemiş oldu. Son 3-4 aydır bu noktada istikrarlı bir durum var ve biz tabii ki çiftçilerimizin yanında olmaya desteklemeye devam edeceğiz. Onları ihracat pazarlarını açmak için destek veriyoruz. Bazen üretim az olduğunda arz tedarik noktasında da çok dikkatli olmamız gerekiyor. Birinci önceliğimiz 86 milyon vatandaşımızın ihtiyaçlarını karşılamak, ondan sonra ihracatı yapmak” dedi.



Bu yıl Mayıs ayının ikisinde de bazı ürünlerdeki ihracat noktalarını ve ihracat sınırlamalarını kaldırdıklarını hatırlatan Bakan Bolat, zeytinyağında da ihracat sınırlamalarını kaldırdıklarını tamamen kaldırdıklarını üretimle tüketim arasında bir optimum denge kurma çabası içerisinde olduklarını belirtti.



“Milli gelirdeki artış dolar bazında beş katı büyüdü ve 230 milyar dolardan 1 trilyon 200 milyar dolara çıktı”

Türkiye Cumhuriyeti'nin 101 yıllık tarihinde çok partili hayatta 17 seçim kazanarak 22 yıl iktidar olan başka bir parti olmadığını vurgulayan Bakan Bolat, “Çok başarılı, güven veren, teşkilatçı, dünya lideri bir cumhurbaşkanımız var. Güçlü bir teşkilatımız var. Cumhurbaşkanımızın hem vizyonerliğinde, hem önderliğinde çok çalışkan, hizmetler yapan, eserler üreten, hükümetler görev yaptı. 3 Kasım 2002'den bugüne kadar bütün bakan arkadaşlarımız canla başla aziz milletimiz için, aziz vatanımız için çaba sarf ettiler ve büyük reformlar yapıldı. Özgürlükler genişletildi, terör büyük ölçüde Türkiye topraklarından kurutuldu. Ekonomi beş katından fazla büyütüldü. Milli gelirdeki artış dolar bazında beş katı büyüdü ve 230 milyar dolardan 1 trilyon 200 milyar dolara çıktı. Kişi başına milli gelir 3 bin 600 dolardan 13 bin 300 dolara geçen yıl son itibarıyla geldi. Bu yıl sonu itibari ile 14 bin doların üzerinde belki 15 bin doları da görebileceğiz. Bunlar kolay olmadı. Isparta bir gül şehri bütün bu çabalar bir gül bahçesinde gerçekleşmedi. Darbe teşebbüsleri, vesaitle mücadele, sınırlarımızdaki savaşlar, dünyada 2008 2009'da yaşanan finans krizi ekonomik kriz, 2020'de yüzyılda bir yaşanan salgın krizi ve burun getirdiği ekonomik küçülme büyük kriz ve kuzeyimizde batı bloku ile Rusya arasındaki mini bir Dünya Savaşı güzeyimizde İsrail'in vahşice Filistinli kardeşlerimize uyguladığı soykırım bütün bunlar bir ateş cepleri içinde olduğumuz coğrafyada bunlar başarıldı. Bir gül bahçesinde sorunsuz bir yerde bu başarılar elde edildi. Eğitimden sağlığa büyük reformlar büyük yenilikler, Savunma Sanayi'den enerjiye çok büyük başarılar elde edildi” dedi.



“Dışardan bakıldığında çok güçlü bir Türkiye profili var”

Türkiye'nin dünya üzerinde konumunu değerlendiren Bakan Bolat, "Dışardan bakıldığında çok güçlü bir Türkiye profili var. Saygı duyulan, itibarlı Dünya lideri konumunda bir lidere duyulan itibar ve saygı var. Bunları görmekten bir vatandaş ve hükümetin bir bakanı olarak iftihar ediyorum. İçeride günlük politik çekişmeler ya da kriz çığırtkanlığı çabaları oralarda duyulmuyor. Onlar üretime bakıyor, dış politikaya bakıyor, askeri savunma gücüne bakıyor, Türkiye'nin ihracat gücüne bakıyor, Türk malının kalitesine Türkiye'nin hizmetlerdeki gücüne kalitesine bakıyorlar ve yükselen Türkiye'den istifade etmek istiyorlar. Biz de Türkiye'de iş yapalım bir şeyler kazanalım beklentisi içindeler. Avrupa'sında Amerika'sında iş dünyası yatırımlarını Uzakdoğu'dan Türkiye'ye kaydırma hesabı yapıyorlar niye kaliteli bir iş gücü var, çalışkan iş gücü var, lojistiği çok güçlü Avrupa'ya iki günde malına ulaştırabiliyor ve bu anlamda tüccarları başarılı, sanayicileri başarılı biz de Türklerle iş yapalım diyorlar. Bizim ülkemizde 83 bin tane yabancı yatırımcı var. Türkiye'ye 262 milyar dolar para getirdiler. Son 22 yılda yatırım yaptılar. Buradan para kazanmak için yaptılar ama bizde neden faydalandık. İstihdam, vergi, üretim artışından faydalandık. 262 milyar dolar ihracatımızın yüzde 30'u yabancılardan geliyor o nedenle Asya'dan Uzakdoğu'da ayrılacak gelecek yatırımcıları bizim kapımız açık. Bugün satın alma gücü kalitesine göre dünyada 11'inci cari döviz kurları ve fiyatlara göre dünyada 17'nci büyük ekonomiyiz amacımız dünyada ilk ona girmek işte orta vadede problem ekonomimizin yol haritası ne demiştik geçen sene birinci önceliğimiz deprem enkazını kaldırmak, yeniden imari en geç üç yıl içinde tamamlayarak hak sahiplerine dairelerini, dükkanlarını, işyerlerine teslim etmek. Bunu devlet bütçesinden yapıyoruz. Bu nedenle emeklilerimiz için, çiftçilerimiz için KOBİ esnaflar için, işçilerimiz, memurlar için daha büyük imkanlar tahsis etmeyi isterdik ama geçen sene de neredeyse bu yıl 1 trilyonun üzerinde deprem harcamaları yapıyoruz. Gelecek yılda bu devam edecek” açıklamalarında bulundu.



Enflasyon 3 ayda 24 puan azaldı

Konuşmasının devamında enflasyona değinerek Türkiye'deki enflasyon seviyesinin 3 ayda 24 puan düştüğünü vurgulayan Bakan Bolat, “İkinci önceliğimiz enflasyonla mücadele üç yılda ne pahasına olursa olsun inşallah yüzde 10'un altına tekrar inmeyi başarmak. Enflasyon gerçekten adaletsizliği getiriyor, tamahkarlığı teşvik ediyor, maalesef ticari ahlakı bozuyor bunu gördüğümüz için enflasyonla mücadelede talebin bir kısım soğuması iç talebi ve özellikle de parasal alanda Türk lirasına istikrarın sağlanması noktasındaki adımlarımız başarılı olmaya başladı. Türk lirasına güven arttı. Türkiye'nin yine en büyük sorunlarından biri olan cari açığı azaltmak, dış dengeyi sağlamak, 15 ayda 57 milyar dolar açık Ağustos itibarıyla 15 buçuk 16 milyar dolara düşürdük cari açığı. Bu şu anlama geliyor dövize daha az ihtiyacımız oluyor. Döviz biriktirmeye başladık bu da Türkiye'nin ekonomisinin kırılganlığını azaltmış oldu dünyada yatırımcıların Türkiye'ye daha güvenli bakmasını sağlamış oldu. Enflasyondaki azalışla beraber ki üç ayda 24 puan azaldı. 3 ayda 24 puan enflasyon geriye geldi ve inşallah gelecek yıl bu zamanlarda yüzde yirmili rakamlarda yıllık enflasyonu görebileceğiz. Vatandaşlarımızın satın alma gücü artacak ve rahatlamayı hissedecek, üretim de inşallah giderek finans faaliyetlerinin önümüzdeki yıl düşmeye başlamasıyla beraber üretimdeki hızlanmada kendiliğinden inşallah hızlanacak" şeklinde konuştu.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, AK Parti döneminde Isparta'da bulunan esnafların Halkbankası aracılığı ile 3 milyar TL'nin üzerinde destekler aldığını söyleyerek yarından itibaren ekstra 75 milyon liralık çok uygun şartlarda finansman paketini göndermiş olacaklarını müjdesini verdi.