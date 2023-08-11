BT Haber tarafından bu yıl 24’üncü kez düzenlenen “Bilişim 500 Plus - Türkiye İlk 500 Bilişim Şirketi Araştırması” kapsamında ödüller sahiplerini buldu. Logo Yazılım Türkiye Merkezli Üretici Kategorisi’nde “Yılın ERP Yazılımı”, “Yılın e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Hizmeti”, “Yılın İnsan Kaynakları Yazılımı” kategorilerinin yanı sıra, “Kocaeli Şirketleri” kategorisinde birincilik ödüllerini alarak liderliklerini sürdürdü.

“Ar-Ge ve inovasyon gücümüzle farklılaşıyoruz”

Bilişim 500 Araştırması’nda aldıkları ödüllerden dolayı gurur duyduklarını ifade eden Logo Grup Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve CEO’su M. Buğra Koyuncu, “Türkiye’nin en büyük yerli iş yazılımı şirketi olarak mikro ölçekten kurumsal büyük yapılara kadar her sektörden şirketin büyüme yolculuğuna eşlik ediyoruz. Tüm iş modellerimizde müşterilerimizin ihtiyaçlarını daha iyi öngörebilmeyi ve birbirine uyumlu çözümlerle bu ihtiyaçları uçtan uca karşılamayı hedefliyoruz. Bu noktada bizleri şirket kültürümüz olan Ar-Ge ve inovasyon gücümüz farklılaştırıyor. 1.500’ü aşkın çalışanımız ve 1.000’den fazla iş ortağımızı kapsayan geniş ekosistemimizle; işletmelerin sürdürülebilir başarısına katkı sağlamak için çalışmaya devam edeceğiz. Bilişim 500’de ödüllere layık görülen başarılarımızda emeği geçen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Bilişim 500 Plus Araştırması, bilişim sektöründe ciroları bakımından en büyük 500 şirketi genel ve faaliyet gösterdiği alt kategoriler itibarıyla sıralıyor. Pazar hakkında öngörü ve özellikleri belirleyen detaylı bir çalışmayı içeren araştırma, bilişim şirketlerinin yanı sıra kamu, özel sektör alımlarında ve yabancı yatırımcılar nezdinde bir referans olarak kabul ediliyor.