İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Aydın, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi, AB Eski Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Dr. Egemen Bağış ve Çek Cumhuriyeti AB Eski Bakanı ve Komisyon Üyesi Sayın Štefan Füle’nin konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda uluslararası ilişkilerde eğitimin rolü, eğitim alanında diplomasinin köprü rolü ve çatışma bölgelerinde eğitimin nasıl bir barış aracı olarak kullanılabileceği ele alınacaktır.

TOPLANTIYA KATILACAK İSİMLER ŞÖYLE:

1. Albania – H.E. Ilir Telpelena

2. Azerbaijan – H.E. Adish Mammadov

3. Finland – H.E. Pasi Tuominen

4. Korea – H.E. Youngki Hong

5. Malaysia - H.E. Suzilah Mohd Sidek

6. Croatia - H.E. Ljiljana Pancirov

7. Hungary - H.E. András Baranyi

8. Austria – H.E. Betttina Kirnbauer

9. The Netherlands - H.E. Daan Huisinga

10. Qatar - H.E. Nasser Ibrahim

11. Macedonıa - H.E. Emil Krsteski

12. Afghanistan - H.E. Shahzad Aryobee

13. Saudi Arabia - H.E. Abdullah M. Alrasheed

14. Georgia - H.E. Tea Maisuradze

15. Slovenia – H.E. Tanja Strniša

16. Vietnam – H.E. Duong Hoai Nam

17. Denmark – Ms. Katarina Steenfeldt Boese

18. Ukraine - Mr. Vitalii Usatyi

19. Romania – Ms. Alexandrina Panaite-Cserkesz

20. Portugal – Ms. Catarina de Abreu

21. Ms. Eva Anderová

22. Ms. Adéla Sobčíková

23. Mr. Karel Muzikář

24. Mr. Tomáš Čáp

25. Ms. Martina Dočkalová

26. Mr. Lukáš Kubín

27. Mr. Petr Brzezina

28. Mr. Jakub Hladík

29. Mr. Bulat Nigmedzianov

30. Mr. Ondř