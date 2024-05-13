İstanbul Aydın Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa Aydın, Çek Cumhuriyeti Büyükelçisi, AB Eski Bakanı ve Baş Müzakereci Sayın Dr. Egemen Bağış ve Çek Cumhuriyeti AB Eski Bakanı ve Komisyon Üyesi Sayın Štefan Füle’nin konuşmacı olarak yer aldığı toplantıda uluslararası ilişkilerde eğitimin rolü, eğitim alanında diplomasinin köprü rolü ve çatışma bölgelerinde eğitimin nasıl bir barış aracı olarak kullanılabileceği ele alınacaktır.
TOPLANTIYA KATILACAK İSİMLER ŞÖYLE:
1. Albania – H.E. Ilir Telpelena
2. Azerbaijan – H.E. Adish Mammadov
3. Finland – H.E. Pasi Tuominen
4. Korea – H.E. Youngki Hong
5. Malaysia - H.E. Suzilah Mohd Sidek
6. Croatia - H.E. Ljiljana Pancirov
7. Hungary - H.E. András Baranyi
8. Austria – H.E. Betttina Kirnbauer
9. The Netherlands - H.E. Daan Huisinga
10. Qatar - H.E. Nasser Ibrahim
11. Macedonıa - H.E. Emil Krsteski
12. Afghanistan - H.E. Shahzad Aryobee
13. Saudi Arabia - H.E. Abdullah M. Alrasheed
14. Georgia - H.E. Tea Maisuradze
15. Slovenia – H.E. Tanja Strniša
16. Vietnam – H.E. Duong Hoai Nam
17. Denmark – Ms. Katarina Steenfeldt Boese
18. Ukraine - Mr. Vitalii Usatyi
19. Romania – Ms. Alexandrina Panaite-Cserkesz
20. Portugal – Ms. Catarina de Abreu
21. Ms. Eva Anderová
22. Ms. Adéla Sobčíková
23. Mr. Karel Muzikář
24. Mr. Tomáš Čáp
25. Ms. Martina Dočkalová
26. Mr. Lukáš Kubín
27. Mr. Petr Brzezina
28. Mr. Jakub Hladík
29. Mr. Bulat Nigmedzianov
30. Mr. Ondř