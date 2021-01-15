AHMET MÜMTAZ TAYLAN İSTANBUL HESABI GAİN’DE BAŞLADI

Türkiye’nin yeni nesil video içerik platformu GAİN’in İstanbul’u semt semt dolaşan yeni programı ‘Ahmet Mümtaz Taylan ile İstanbul Hesabı’, yayın hayatına başladı.

“Kısıtlı bütçeyle İstanbul’u dolu dolu yaşayıp, gezip, uygun bütçeyle lezzetli şeyler yiyip içmek mümkün mü?” sorusunun cevabını Ahmet Mümtaz Taylan’ın bizzat deneyimleyerek seyirciye aktardığı programda, hem İstanbul’un farklı bölgelerinin ünlü yemeklerini tanıtılıyor hem de yerel halkla oranın kültürü ve tarihi üzerine eğlenceli sohbetler izleyicinin beğenisine sunuluyor.

Hem şehrin hem de insanların hikayesine tanıklık eden programda yeme içme alışkanlıklarının yanı sıra, İstanbul’un hiç bilinmeyen lezzet durakları da Ahmet Mümtaz Taylan tarafından deneyimlenerek elli lira ile İstanbul’da gün tamamlanmaya çalışılıyor. Gerek yürüyerek gerekse toplu ulaşım araçları ile sürdürülen İstanbul turunda Taylan, hepimizin İstanbul’unu bambaşka perspektiflerden keşfediyor.

Yeni bölüm fragmanı için:

https://www.youtube.com/watch?v=7K2gkRvcFmc&feature=youtu.be