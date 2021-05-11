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Kudüs'te Mescid-i Aksa'da İsrail askerlerinin zulmünü yaşayan Türk'un göz yaşları

Güncel 11.05.2021, 13:10
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