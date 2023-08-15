Görme engelli sporcu Kübra Saltık, Türkiye Görme Engelliler Şampiyonası'nda gösterdiği üstün performansla büyük takdir topladı. Farklı yüzme kategorilerinde yarışan Saltık gümüş ve bronz madalyalar kazanarak Afyonkarahisar'ı gururlandırdı. Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu, personeli Kübra Saltık'ı bu önemli başarısı dolayısıyla gönülden tebrik ettiğini belirterek: “Görme engelli sporcu ve personelimiz Kübra Saltık'ın elde ettiği bu başarı, engellerin aşılabileceğini; azmin ve disiplinin büyük zaferlere yol açabileceğini bizlere bir kez daha göstermiş oldu" dedi.

