Walmart, Litecoin ile ödeme kabul edecek

ABD'li perakende devi Walmart'tan kripto para piyasasını heyecanlandıran bir ortaklık açıklaması geldi.

Şirket e-ticaret platformlarında Litecoin ile ödeme seçeneği sunulacağını açıkladı. Ortaklık haberinin ardından Litecoin'in değeri 175 dolardan 235 dolara kadar yükseldi.

Walmart, Litecoin ile ortaklığı kapsamında e-ticaret mağazalarında müşterilerine 1 Ekim’den itibaren kripto para birimi ile ödeme seçeneği sunacağını bildirdi.

CEO Doug McMillon “Litecoin’i entegre ederek, alışveriş yapanların dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar, neredeyse anında işlem onayı ve sıfıra yakın ücretlerle çok sorunsuz bir ödeme deneyimi yaşamalarını sağlayacağız” dedi.

Şirket, Litecoin’in daha ucuz işlemler için kullanılmak üzere tasarlandığını belirtti.