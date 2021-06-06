Ünlü hacker grubu Anonymous Elon Musk'ı tehdit etti

Musk, geçtiğimiz günlerde Twitter hesabından Bitcoinlerini satmış olduğunu düşündüren bir paylaşımda bulunmuştu. Söz konusu paylaşımın ardından hızla değer kaybeden Bitcoin, yatırımcıların Musk’a yeniden öfkelenmesine neden oldu.

Musk şimdi ise, ünlü hacker grubu Anonymous'un radarına takıldı.

Musk’ı manipüle edici hareketlerinden dolayı tehdit eden hacker grubu, Twitter'dan gerçekleştirdikleri bir paylaşım ile Elon Musk’a “şımarık bir milyarder” diye seslenerek tehdit etti.

Söz konusu paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

“Milyonlarca perakende yatırımcısı, hayatlarını iyileştirmek için kripto kazançlarına gerçekten güveniyordu. Herkes kriptodaki oynaklığa hazır bir şekilde yatırım risklerini üstlenir. Ancak bu hafta tweet'leriniz ortalama çalışan bir insanı açıkça görmezden geliyor.

Odadaki en zeki kişi olduğunu düşünebilirsin, ama şimdi eşini buldun. Biz anonimiz! Biz kalabalığız. Bizi bekleyin"

Paylaşımlarını anonim şekilde gerçekleştiren grubun üyelerinin kim olduğu bilinmiyor.

BITCOIN KULLANIMINI DURDURMUŞTU

Elon Musk bir süre önce şirketi Tesla’nın Bitcoin ile satış yapmasını durdurmuştu.

Musk o dönemlerde yaptığı açıklamada Bitcoin’in çevreye verdiği zararın ve doğa kirliliğinin henüz tespit edilemediğini vurgulamıştı.