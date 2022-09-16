Türkiye'nin ''kripto para karnesi'' açıklandı! Dünyanın zirvesindeyiz!

Kripto para ile ilgili değerlendirmelerini paylaşan Singapur merkezli küresel kripto para borsası MEXC Mali İşler Müdürü Kevin Yang, "Son zamanlardaki piyasa oynaklığına ve daha geniş kapsamlı ekonomik çalkantılara rağmen, kripto yatırımcıları arasında kripto para birimi sahipliği ve satın alma eğilimi sabit kaldı. Küresel enflasyona ve resesyon endişelerine rağmen kripto alım satımı yapmak konusundaki eğilimlerin tersine döndüğüne dair herhangi bir işaret görülmüyor" dedi.

TÜRKİYE İKİNCİ SIRADA YER ALDI

Genel olarak ABD'deki kripto trendlerini değerlendiren raporda, kripto para birimlerinin farklı ülkelerde benimsenme oranlarına da yer verildi. Sonuçlara göre Nijerya, son 1 ayda kripto para ticareti yapan yetişkin kullanıcıların %56'lık oranıyla en yüksek kripto aktivitesi görülen ülke oldu. Türkiye ise bu listede ikinci sırada yer aldı.

Buna karşın kripto para birimi ticaretini yasaklayan Çin ve Japonya, sırasıyla yüzde 8 ve yüzde 7'lik aktivite oranlarıyla ticaretin en az görüldüğü ülkeler olarak öne çıktı. Kripto ekosistemine yönelik bu ilginin sebebine bakıldığında yatırım motivasyonunun öne çıktığını söyleyen Yang, "Anketin katılımcıları, kripto paraya olan ilgilerinin nedenleri sorulduğunda en çok 'yatırım' yanıtını veriyor. Türkiye de ABD, Birleşik Krallık, Kanada, Fransa, Almanya gibi temel motivasyonun yatırım amacı olduğu ülkeler arasında yer alıyor. Bu sebeplerin yanı sıra online ve uluslararası para transferleri de kripto paraya yönelik ilginin nedenlerinden sayılıyor" diye konuştu.

"2018'DEN BU YANA EKOSİSTEM İÇİN ÇALIŞIYORUZ"

Kripto para sahiplerinin kişisel finanslarının geleceğine ilişkin daha iyimser olduğunun altını çizen Yang, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"On yıllardır faaliyet gösteren ve dünyanın en büyük şirketlerine ev sahipliği yapan küresel piyasalar dahi yüksek enflasyon ve sıkılaşan para politikaları neticesinde kayıplar yaşıyor. Böyle bir dönemde kripto para birimleri birçok insan için alternatif bir yatırım aracı olarak görülüyor. Kripto ekosisteminin geleneksel piyasa dinamiklerinden daha farklı işlemesi yatırımcıların güvenini taze tutuyor. 2018'de Singapur merkezli olarak kurulan ve bugün günlük 1,5 milyar doları aşan işlem hacmiyle öne çıkan bir kripto para borsası olarak, biz de ilk günden bu yana kripto ekosistemi için çalışıyoruz. Birçok ilk listelemeye ev sahipliği yapan platformumuz, kripto para yatırımcılarına güven veren projelerin ilk destekçilerinden biri olma fırsatı sunuyor. Halihazırda 1504 adet kripto para biriminde 7 gün 24 saat işlem yapılabiliyor. Ayrıca topluluk odaklı yaklaşımımızla düzenlediğimiz kampanya kapsamında MEXC olarak 31 Ağustos'tan bu yana spot işlem çiftlerinde yatırımcılardan piyasa yapıcı ücreti talep etmiyoruz. Kullanıcılar, işlem ücreti ödemeden portföylerini diledikleri kripto paralarla çeşitlendirebiliyor."