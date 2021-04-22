TÜRKİYE, KRİPTO PARA İLE KUMAR MI OYNADI?

Aras Bulut'un yazısı şöyle;

Türkiye'de kripto paralara yatırım yapanlar ne kadar çokmuş! Konuyla ilgili bir alıntı yaptım; çok sayıda mesaj geldi. Kripto parayı savunanlardan biri, "kripto para, devletlere karşı bireyin özgürlüğüdür" gibi gerçek dışı bir iddia ileri sürdü. Oysa şu durumda kripto para, "İnternet'te oynanan bir kumar"ın ötesine geçebilmiş değildir.



Kumarı oynatanlar, küresel para piyasasına hâkim olanlardır. Kumar oynamayı özgürlük olarak gören de olabilir ama Türk kültüründe kötü alışkanlıklar arasında sayılır.

Kripto para hacmi, iki trilyon dolara da varsa, 22 trilyon dolara da varsa bu durum değişmez. Zira para, değerini kaybettiği an sizin bütün yatırımlarınız da uçmuş gitmiş olur.

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Bazı mesajlarda da Merkez Bankası'nın kripto paraya sınırlama getirmesinin doğru olduğunu belirttiğim için "AKP iktidarı, şimdiye kadar doğru bir iş yaptı mı ki?" gibi sorular soruluyor.

Biz bir habere, "hangi partinin işine yarar" veya "hangisine zarar verir" diye bakmıyoruz; haberi verirken "Haber doğru mudur değil midir?" diye bakıyoruz, yorum yaparken de mesela bu haberde, "Karar doğru mudur değil midir" diye düşünüyoruz.

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Osman Başıbüyük'ün, "Türkiye, dünyada kripto parayı en çok kullanan ülkeler sıralamasında Nijerya, Vietnam ve Filipinler'in arkasından dördüncü sırada geliyor! 128 milyar dolar nerede sorusunun cevabı burada yatıyor. Kripto paralara hücum, Türkiye'den hızla dolar çekilmesine sebep oldu. İşte bu süreçte Türkiye Merkez Bankası, döviz satarak kaynaklarını tüketmiştir. Hükümetin kaynağı kurutacak kadar bu işleme devam etmesi büyük hatadır." demesine ise "Bu alıntıyı yayınlayarak, köşeye sıkışan AKP'nin eline 128 milyar doların nereye gittiğini izah etme açısından koz veriyorsun" diye cevap veren de var!



Öncelikle belirteyim ki, sosyal medya mesajlarında saygısız üslup kullananları engelliyorum. Davranış bozukluğu olanları ben tedavi edemem. Fakat iddialara da cevap vermek gerekir.



Bir defa kripto para, bireyin özgürlüğü filan değil, gerçekten bir kumardır. Türkiye'de cahil insanların bu yolla tıpkı "Tosuncuğun sanal inekleri"ne yatırım yapar gibi kripto paralara yatırım yaptığı anlaşılıyor. Üstelik konuyu inceleyen Osman Başıbüyük, "Bir gün ciddi sayıdaki yatırımcı Bitcoin'lerini satıp piyasadan çıkmak isterse Bitcoin'in değeri anında çöp olur. İşin kötüsü bu oyun orta ve küçük ölçekli devletlerin ekonomilerini çökertiyor. Kripto paralara yapılan yatırım, ülke içinde dolara çevrilerek yurt dışına aktarılmakta, bazı ailelerin kasasına bedava kredi olarak girmektedir." diyor.

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Milliyet gazetesi ise TBMM bünyesinde hazırlanan 16 Nisan 2021 tarihli, "Dijital, Sanal ve Kripto Para Sistemleri" raporuna dair haber yayınladı. Raporda, Türkiye'nin Bitcoin'i izlemesi gerektiği vurgulanarak, "Riskler değerlendirilerek, teşvik edici düzenlemeler yapılırsa, Bitcoin pazarından gelir elde etmemiz de mümkün olabilecektir" tespiti yapıldı.



Bu ifade karşısında insanın aklına ister istemez "Yoksa Türkiye'nin parasının bir kısmı, Bitcoin pazarından gelir elde etmek için mi kaptırıldı?" sorusu geliyor.

Bu piyasada paranın nereye gittiği belli değil! Küresel bir tuzak, hatta "bul karayı al parayı" gibi üç kâğıtçılık bu, başka bir şey değil. Buna rağmen TBMM bünyesinde hazırlanan raporda devletin bu piyasadan kazanç elde etmesi için teşvik edici düzenleme tavsiye ediliyor!



Merkez Bankası, "kripto paraların Türkiye'de ödeme aracı olarak kullanılamayacağına" karar verdiğine göre bu alanda çok ciddi bir sorun yaşandı!