Türk kripto borsasından yine vurgun! Bu sefer milyarlar kayıp...

Thodex, Vebitcoin, Sistemcoin ve Hecoin’den sonra benzer bir ‘çöküş’ haberi de Kayseri merkezli bir Kripto Para borsasından geldi. Savcılıklara yapılan şikâyetler ve ulaşılan bilgilere göre, Kenan Altun ile Avusturya vatandaşı Hasan Ö. üç yıl önce Kayseri’de bir şirket kurdu. Endless Yazılım Teknoloji AŞ isimli şirket geçen aralık ayında, ‘Bitrota’ adındaki kripto para borsasını devreye aldı. Bu kişiler, ‘Talent’ adını verdikleri coine yatırım için yoğun bir çalışma içine girdi.

YÜKSEK KAZANÇ VAADİ

Hürriyet'in haberine göre, Kayseri dışında en çok ağırlık verilen il ise Hatay oldu. Bu ilde üç lüks ofis kuruldu. Türkiye’nin bir çok ilinde otel toplantıları yapıldı. Sistem her ne kadar kripto para olarak lanse edilse de, bir tür saadet zinciri işleyişi ile faaliyet yürütüldü. Yatırım yapan kişilere, aylık yüzde 30 kazanç vaat edildi. Geçen nisan ayında düzenlenen ve binlerce kişinin yeniden yatırım yapmasını sağlayan kampanya döneminde ise yüzde 45 kazanç vaat edildi. Sisteme yeni yatırımcı kazandırana ise yüzde 25 gelir garantisi verildi.

HATAY’DA ÜÇ AYRI OFİS

Kısa süre içinde katılımcı sayısı çığ gibi büyüdü. İddiaya göre 30 bine yakın kişi sisteme para yatırdı. Hatay’da bir dizi ofisin kurulması nedeni ile bu ildeki katılımcı sayısı ise oldukça fazla. Sisteme para yatıranlar arasında oto sanayide çalışan işçi de var, öğretmen de, polis de... Sisteme para yatıran kişilerden biri, bir savcının dahi para yatırdığını öne sürdü. Sisteme para yatıran kişilerin temel beklentisi, kısa sürede yüksek kazanç elde etmek olduğu için ilginç yollara da başvurulmuş. Galerideki araçlarını satıp sisteme para yatıran olduğu gibi, büyük baş hayvanlarını satan da var, iş yerini satıp üstüne bir de çevresine borçlanarak para yatıran da olmuş.

TAMİRCİ ÇIRAĞI 50 BİN TL KREDİ ÇEKİP YATIRDI

Yeni gelenlerin parası ile ilk girenlerin parasının ödenmesine dayalı çalıştığı anlaşılan sistem birkaç ay içinde çöktü. Kimse ödeme alamadığı gibi, para yatırdıkları coinin değeri ise yerlerde. Bursa’da yaşayan Hamza T. (33), “Oto elektrik işi yapıyorum. 200 bin lira para yatırdım. Evlendiğimizde oturacağımız evi sattım. Paranın bir kısmını buraya yatırdım. Bunalıma girdim” derken, oto tamircide çalışan Fahri O. (18) ise “Yan yana dükkânlarda çalıştığım Hamza T.’nin teşviki ile buraya girdim. Bankadan 50 bin lira kredi çektim. Parayı buraya yatırdım. 2-3 ay içinde çıkarım diye düşündüm. Ancak sistem battı. Çalıştığım işte aylık 4 bin lira alıyorum; 3 bin lirası banka kredisine gidiyor” diye konuştu.

SİSTEME PARA YATIRANLAR ÇEVRESİNDEKİLERİ DE İKNA ETTİ

Futbolcu Gökhan Zan’ın kardeşi S. Zan ise, 500 binden fazla zararı olan bir başka isim. “İnsanların hayatı perişan oldu. Evine yiyecek ekmek götüremecek durumda olan insanlar var” diyen S. Zan “Arkadaşlarımın tavsiyesi ile buraya para yatırdım. Bugünlerde Hatay’da kiminle konuşsan, konu bir şekilde buraya geliyor. En büyük sorun ise toplanan paranın büyük bir bölümünün elden alınması. Örneğin 250 bin lira yatıran kişiden, 200 bini elden 50 bini banka üzerinden alındı. Şirketin Kayseri’deki merkezine gidenler oldu. Ancak ofis kapalı. Kenan Altun’a ise ulaşılamıyor” diye konuştu. Samsun’da yaşayan Soner N. ise, “Bu tarz sistemlerin bir gün patlayacağını biliyordum” diyerek 4 arkadaşı ile birlikte 280 bin lira yatırdıklarını, söz konusu parayı alamadıklarını söyledi.

SAHİBİNE ULAŞILAMIYOR

Bitrota adındaki kripto para borsasının bağlı olduğu Endless Yazılım AŞ, Temmuz 2018’de Kayseri’de kurulan bir şirket. Kenan A. ile Avusturya’da yaşayan Hasan Ö.’nün kurduğu şirket geçen yıl ekimde sermaye artışı yaptı. Şirketin sermayesi 1 milyon liraya çıktı. Kasım 2020’den Nisan 2021’e kadarki dönemde yatırım yapan kişilerin ödemeleri yapıldı. Ancak sistem bu tarihten sonra çöküşe geçti. Konuya yakın bir kaynak “Hızlı büyüme bu sonucu getirdi” şeklinde konuştu. Sistemin tanıtımı için Türkiye'nin bir çok ilinde toplantı yapan Kenan A.'ya ise ulaşılamıyor. Bilinen bütün GSM numaraları kapalı olan A.'ya gönderdiğimiz e-posta mesajı ise yanıtsız kaldı.

Hürriyet