Thodex kurucusu Özer'i bulana para ödülü verilecek

Thodex şirketinin firari kurucusu Faruk Fatih Özer en son Arnavutluk'ta görüntülendi. Hakkında kırmızı bülten bulunan Özer'i ihbar edene 50 bin euro para ödülü verileceği belirtildi.

Kripto para vurgunu soruşturması kapsamında aranan ve en son Arnavutluk'ta görüntülenen Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in yakalanma sürecinde sivil destek de alınması için kaçtığı ülkede bulanlara para ödülü verileceği açıklandı.

Arnavutluk emniyetinin Özer'i ihbar edene 50 bin euro para ödülü vereceği belirtildi.

Sabah'tan Saffet Azak'ın haberine göre, Arnavutluk'ta Tiran merkezli yürütülen operasyonlarda Arnavutluk Emniyeti'nin bütün ihbarları değerlendirdiği, Özer'in yakalanması yönünde önemli bir bilgi verene 50 bin euro para ödülü vereceği ifade edildi. (Sabah)