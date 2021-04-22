Thodex'in reklamlarında boy gösteren ünlüler kimler?

Kripto para dünyası bir dolandırıcılık hikayesi ile sarsılıyor. Son günlerde para transferlerinde sorun yaşanan kripto para platformu (borsası) Thodex'in internet sitesi kapatıldı. Yatırımcıların hesaplarına ulaşımı kesildi.

YATIRIMCI ÇEKMEK İÇİN PORSCHE ÇEKİLİŞİ YAPMIŞLARDI

Yatırımcılar ise Thodex'in yatırımcı çekmek için platformu kullananlara 2 milyon Dogecoin dağıtacağını açıkladığına dikkat çekiyor. Özellikle son kampanya ile yatırımcıların yatırımlarını diğer borsalardan bu platforma taşıdığı belirtiliyor. Şirketin kurulduğu dönem de adını duyurmak için çekilişle Porsche verdiği belirtiliyor. Olayın duyulmasının ardından binlerce yatırımcı sosyal medyada sesini duyurmaya çalışırken binlercesi de suç duyurusunda bulunmak için avukatlara koştu.

Pınar Deniz, Mine Tugay, Bahar Şahin, Simge, Zeynep Sever Demirel, Özge Ulusoy, Deren Talu ve Ebru Şallı gibi 8 ünlü isim Thodex için objektif karşısına geçmişti. Thodex'in reklam yüzü olan ünlüler, bu kareleri de sosyal medya hesaplarından da paylaşmıştı. Bu dolandırıcılık akıllara Sandra Bullock, Cate Blanchett, Anne Hathaway gibi yıldızların rol aldığı soygun filmi Ocean's 8'i akıllara getirdi. Filmde de dolandırıcılar vurgun için ünlü isimleri kullanmıştı.