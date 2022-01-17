Süperstar Ajda Pekkan’ın beklenen NFT koleksiyonu yayınlandı

Türkiye’de birçok ilke imza atan Ajda Pekkan, NFT dünyasında da ilklerin yıldızı olmaya devam ediyor.

Süperstar, NasaDoge ile işbirliği yaparak NFT dünyasına adım attı. Ajda Pekkan’ın 100 parçalık ilk NFT koleksiyonu yayınlandı. Ancak Ajda Pekkan’ın NFT’lerine sahip olmak sanıldığı kadar kolay olmayacak. 25 Şubat’a kadar Pancakeswap üzerinden 250 dolar değerinde NasaDoge token alanlar, Ajda Pekkan NFT’lerine sahip olmak için düzenlenecek çekilişe katılım hakkı kazanacaklar. Yapılacak çekiliş sonrasında talihliler, Ajda Pekkan’ın eşsiz NFT’lerine sahip olabilecek.