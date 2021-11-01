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Squid Game kripto parası uçtu gitti!

Netflix'in ünlü dizisinden 'ilham alınarak' oluşturulan Squid Game kripto parası önce 2861 dolara fırladı. Toplam piyasa değeri 30 milyar dolara yaklaştı. Ardından değeri 5 dakika içinde sıfırlandı ve alım-satımı durdu.

KRİPTO PARA 01.11.2021, 21:57
Squid Game kripto parası uçtu gitti!

Netflix'in ünlü dizisi Squid Game'den ilham alınarak yaratılan Squid Game kripto parasında büyük bir vurgun yaşandı. Yaratıcıları Squid kripto parasıyla, oluşturulacak platformda Squid Game oyunlarının online olarak oynanacağını bildirmişti.

Açıklanan projeye göre yarışmalarda toplanan paranın yüzde 90'ını kazanan, kalanını ise geliştiriciler alacaktı.

DÜN 37 DOLARA YÜKSELDİ

Squid Game dizisinin popülaritesinin artmasıyla Squid kripto parasının değeri de arttı. Bir ay önce 0.012 dolar değerinde olan Squid dün 37 dolara yükseldi.

'YENİLİKÇİ BİR TEKNOLOJİ KULLANIYORUZ'

2 gün önce ise insanların söz konusu kripto paralarını satamadıklarına dair ihbarlar gelmesi üzerine çeşitli platformlarda projenin bir dolandırıcılık vakası olabileceği uyarısında bulunuldu.

Buna karşılık projenin yaratıcıları satışta sorun olmadığını, 'yeterli talep olmadığında satışı kısıtlayan yenilikçi bir teknoloji' kullandıklarını iddia etti.

BİR ANDA FIRLADI

Bugün ise bu dolandırıcılık uyarılarının ne kadar haklı olduğu anlaşıldı. Sabah 9.00'da 37 dolar civarında seyreden Squid 12.35'te 2.861 dolara fırladı. Ardından 5 dakika içerisinde 0.0008 dolara geriledi. Bu esnada projenin sitesi ve sosyal medya hesapları kapandı. Alım-satım imkansız hale geldi.

Böylece yatırımcıların ellerindeki Squid kripto paralarının değeri sıfırlanmış oldu.

Squid zirve anında yaklaşık 30 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşmıştı. Bu değer 5 dakika içinde tamamen buharlaşmış oldu.

Squid'de yaşanan gelişmeler kripto para dünyasında günün en çok konuşulan olaylarından birisi oldu.

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