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Elon Musk’a soruşturma! Manipülasyonla suçlanıyor
Elon Musk’a soruşturma! Manipülasyonla suçlanıyor

SEC, Dogecoin Gerekçesiyle Elon-Musk Hakkında İnceleme Başlattı!

Bittrt Araştırma Müdürü Helin Çelik, kripto para piyasasının son 24 saatini değerlendirdi...

KRİPTO PARA 26.02.2021, 13:22
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SEC, Dogecoin Gerekçesiyle Elon-Musk Hakkında İnceleme Başlattı!

SEC, Dogecoin Gerekçesiyle Elon-Musk Hakkında İnceleme Başlattı!

İddialara göre, Musk’ın Dogecoin’le ilgili yaptığı açıklamalar ve attığı tweetler manipülasyon olarak görüldü ve SEC, bu gerekçeyle Musk hakkında inceleme başlattı. Dogecoin uzun yıllardır şaka para birimi olarak hafızalarda yer tutuyor, ancak son zamanlarda Musk’ın gözde coini haline geldi. Atılan tweetler yüzünden Dogecoin’in fiyatında ani fiyat artışları yaşanabiliyor. Böylelikle diğer coinlerden çıkan yatırımcı da benzer reaksiyonu gösteriyor ve piyasanın dengesi bozuluyor. SEC’ten resmi bir açıklama gelmese de Elon Musk’ın benzer süreçleri daha önce de yaşadığı biliniyor.

Coinbase SEC Onayından Geçti!

ABD merkezli Coinbase borsası halka arzı için bazı belgeler sunarak SEC’e müracat etmişti. Borsanın sunduğu belgeler dün onay aldı. Böylelikle ilk prosedür aşılmış oldu. İlk defa ABD’li bir kripto para borsası halka arz olacak. Haberin açıklanmasının ardından Bitcoin’de yukarı yönlü hareketlilik görüldü, ancak bu yükseliş sınırlı kaldı.

GrayScale Ethereum Düşüşünden 10.000 ETH Aldı!

2.000 dolarları test etmesinin ardından Bitcoin’deki düşüşe ayak uyduran Ethereum, neredeyse 1.400 seviyelerine kadar çekildi. Elde edilen verilere göre, bu düşüş sırasında, Ethereum Trust fonuna 10.000 ETH’nin üzerinde giriş gerçekleşti. Düşüşü fırsat bilen kurumsal yatırımcı piyasadan Ethereum topladı. GrayScale’in elindeki toplam Ethereum miktarının ise 3.17 milyon adedin üzerine çıktığı düşünülüyor.

XRP Ledger’ın Beklenen Son Sürümü Yayınlandı!

XRP Ledger’ın yeni sürümü 1.7, bünyesinde yapılan yeniliklerle birlikte yayınlandı. Ripple ekibinin yaptığı açıklamalara göre, bellek kullanımında da tasarrufa gidildiği açıklandı. XRP Ledger Vakfı’ndan Bharath Chari, “Bugün bellek kullanımında yapılan iyileştirmeler gibi geliştirmeler, Ledger’da büyüme ve yenilik için kilit rol oynuyor.” Diyerek “RippleX ekibinin mükemmel geliştirmeleriyle ekosistemi daha geniş ölçekte desteklemek için sabırsızlanıyoruz.” Açıklamalarında bulundu.

BTCUSD

Bitcoin’in Pazar payı %62 dolaylarında yatay eksende ilerlerken kripto para piyasasındaki fon çıkışı devam ediyor. Coinbase’in SEC onayından geçmesinin ardından 52.000’lere kadar ivme kazanan BTCUSD, EloN Musk haberlerinin de etkisiyle yüzünü tekrar 45.000 desteğine çevirdi. Eğer, 45.000’in üzerinde tutunabilirse, kripto para biriminde 46.700, 49.330 ve 52.460 dirençleri gündeme gelebilir. Özellikle 52.000 seviyelerinde tutunması yeni bir alım dalgasına neden olabilir.

Aşağıda ise 45.000 desteği önemli bir bandı oluşturuyor. Kripto para biriminin bu bölgeden toparlanması çift dip etkisi yaratacakken, desteği kırması satışları derinleştirebilir. Böylelikle, ilk etapta 41.600 desteğine kadar çekilme meydana gelebilir.

Dirençler: 46.700 – 49.330 - 52.400 - 54.100

Destekler: 45.000 – 41.600 – 38.900 – 36.800

ETHUSD

ETHUSD aldığı düşüşün ardından ikinci kez 1.450 desteğine çekildi. Kripto para birimi bölgeden toparlanabilirse alımlar güçlenebilir ve 1.575 ile 1.665 dirençleri gündeme gelebilir. Kurumsallar tarafından alımlar gelse de Bitcoin’in düşüşünden fazlasıyla etkilenen kripto para birimindeki kayıplar gün itibari ile %10 seviyesine ulaştı.

Pazar payında da düşüş olduğu gözlemlenen Etherum’un 1.450 desteğinin üzerinde tutunması önemli gözüküyor. Böylelikle alımlar desteklenebilir. Satış baskısının devam etmesi ve 1.450 desteğinin kırılması durumunda ise kripto para biriminde, ilk etapta, 1.280 seviyelerine kadar sarkma yaşanabilir.

Dirençler: 1.575 - 1.665 - 1.700 - 1.750

Destekler: 1.450 – 1.370 – 1.285 – 1.220

LTCUSD

Son birkaç gündür agresif bir satış baskısı altında ilerleyen kripto para piyasasından Litecoin de payına düşeni alıyor. Dün gördüğü 205 dolardan yaklaşık %20 düşüşle daha önce de belirttiğimiz 165 dolar desteğine gelen ve buradan toparlanmaya çalışan LTC şu anda 171 dolar civarından alıcı buluyor. 9 ve 20 MA altında seyreden Litecoin’de 165 dolardaki desteğine tutunamaması ve satışların derinleşmesi durumunda, 145 ve 118 dolardaki destekleri gündeme gelebilir. Boğaların tekrar güç kazanabilmesi için ise 181 ve 196 dolardaki direnç seviyelerini kırmaları gerekiyor.

Dirençler: 180 - 196 – 215 – 245

Destekler: 166 – 145 – 118 – 100

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